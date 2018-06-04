免費為蓮心驗粽 弘光科大：立案善團皆有優惠

弘光科大食品安全與超微量檢驗總中心，免費協助台中市蓮心自強服務協會檢驗粽子。（記者歐素美攝）

2018-06-04 12:53

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科大食品安全與超微量檢驗總中心，免費協助台中市蓮心自強服務協會檢驗粽子，助該會銷售粽子幫助身心障礙朋友，中心主任莊正宏表示，許多慈善團體生產製作各種食品、產品，以增加收入或做為職訓，為了協助更多慈善團體擴大產品銷售網，未來凡立案慈善團體檢驗案，將給予優惠折扣。

蓮心自強服務協會長期投入慈善關懷活動，提供中、重度身心障礙者照顧服務，還協助提升學員生活能力、社會技能訓練、重建學員職業重建能力，為在「優先採購網路資訊平台」販售粽子，要檢驗大腸桿菌、生菌數及八大營養成分，協會志工隊長劉瓊雅為弘光畢業校友，投入慈善工作24年，為了幫助身障者把粽子推銷到優先平台，回母校求尋求助。

莊正宏表示，「為了善盡社會責任及協助校友做好事，特別免費協助檢驗。」依據食品衛生管理法規定，冷凍食品要公開販售就必須檢驗大腸桿菌、生菌數及標示八大營養成分，蓮心自強協會販賣端午節粽子為了便於保存，製作後冷凍，必須取得安全食品檢驗的報告。日前檢驗中心收到粽子後，把肉粽全部打碎混在一起做細菌培養，經過7到10天工作天，檢驗結果顯示符合食品安全標準。

劉瓊雅說，協會19年前起先包粽送給獨居老人，後來漸漸打出知名度，每天有10多人一起製作粽子，身障者幫忙洗粽葉、秤米的重量，愛心媽媽則負責包粽，粽子取名「慢飛天使肉粽」，口味分為葷、素兩種，每顆180公克，使用花生、香菇、蘿蔔乾、大甲芋頭、滷肉等餡料製作，希望購買肉粽的顧客可享用到滿滿的幸福，也順便做愛心，目前已接獲1萬多顆訂單，每天都在加緊趕工。

劉瓊雅說，「拿到弘光科大的合格檢驗報告，又讓我們多接獲4千多顆的訂單」！儘管包粽子已經很久，市場口碑也不錯，但食品安全不能只是光靠嘴巴說說，再加上今年銷售管道增加了優先平台，因此特別請母校幫忙檢驗，「我們協會是優先平台唯一賣粽子的，有了合格檢驗報告後，可以讓消費者吃了更安心，也讓協會成員在製作粽子時更有信心」。