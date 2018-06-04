宣傳西湖田園之美 「苗栗版伯朗大道」開步走

「東東樂團」將民謠丟丟銅仔改編成客語版，讓人耳目一新。（記者鄭名翔攝）

2018-06-04 12:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為推廣在地好山好水，苗栗縣西湖鄉於6月9日舉辦「幸福苗栗-環鄉小徑」系列活動，除了邀請遊客來西湖穿梭田野之間，欣賞田園風光的黃金一路，並拜訪吳濁流藝文館，認識這位台灣文壇舉足輕重的客家詩人、小說家，另還有趣味的包粽比賽及香包DIY，晚間還有金曲客家樂團、歌手的音樂饗宴，要讓遊客留下美好的盛夏回憶。

苗栗縣長徐耀昌表示，西湖鄉有許多純樸農村，孕育豐厚的文史、自然景致，但過去較鮮為人知，希望藉由此次活動，不但讓更多外地遊客認識西湖的秘密景點，並透過觀光帶動產業升級，苗栗縣政府也積極推廣無人機技術，未來也將運用於發展觀光，讓更多人看見苗栗之美。

為推動在地場館活化，西湖鄉公所特將活動記者會移師於吳濁流藝文館舉辦，由客家金曲歌手東東率領的「東東樂團」，將台灣民謠丟丟銅仔改編成客語版，優雅清新的曲聲隨風搖曳，讓吳濁流藝文館更添人文氣氛。

6月9日系列活動從一早9點於吳濁流藝文館開跑，由鄉內國中、小學生帶著自己親手彩繪的斗笠，漫步在環鄉小徑上，途中還會經過有「苗栗版伯朗大道」之稱的黃金一路，並於「苗栗版金城武樹」的苦煉樹集合，共同舉起LOVE字樣看板，讓空拍機留下此幸福一刻，也讓人見識西湖之美。