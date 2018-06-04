中市豐原軟埤仔溪 今明開放限額獨木舟體驗

市府今明兩天上午開放軟埤仔溪獨木舟體驗，每日限額兩百人，採現場報名。（市府提供）

2018-06-04 12:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市首度龍舟賽於豐原軟埤仔溪精彩競技，吸引近千名市民參與，除了龍舟競賽外，市府運動局今、明兩日延續舉辦「輕艇水球」、「輕艇競速」二項競賽活動，並結合運動i台灣計畫，兩天上午均舉辦「獨木舟體驗」，預計各開放200位民眾登船體驗，採現場自由報名並領取號碼牌登船，希望藉由提供多元水域活動，讓民眾親近將舉辦花博的軟埤仔溪。

台中有史以來首次舉辦的龍舟競賽，上週末在台中花博三大展區之一的葫蘆墩園區軟埤仔溪盛大舉辦，超過百隊選手參加，吸引上千民眾爭相目睹，熱鬧非凡。

為迎接花博，市府在軟埤仔溪水域打造面積約1公頃的景觀湖，湖寬20至36公尺、長300多公尺，水深可達3公尺，除了作為此次龍舟競賽之用，未來也將作為台中輕艇選手的練習基地；此外，景觀湖也可當作滯洪池，發揮蓄洪調節功能，達到防汛效益。

運動局長王慶堂表示，為延續龍舟賽事熱潮，市府也舉辦「獨木舟體驗」活動，利用較為簡易的獨木舟讓民眾能夠共同參與，在下水前均有教練指導正確穿著救生衣、登船步驟、使用划槳及划船行進方式及後退及划船過程中的溺水自救等，讓民眾除了在炎炎夏日來到此地體驗獨木舟外，更可了解水域自救的方式。

運動局表示，今日除了有獨木舟體驗活動，下午還有「輕艇水球競賽」，將籃球、輕艇、水球結合成為水上競技運動，在國內大多在室內游泳池辦理，比賽方式為每隊派出八名隊員出賽，其中五名為上場球員，另外三名在替換區等待；上場前也均需穿著救生衣、帶有面罩的頭盔及防水蓋，以維護選手於競賽中的安全；每場比賽中，勝方為入球數最多為獲勝。