海洋老鷹嘉年華 23日登場

「基隆海洋老鷹嘉年華」今年將於23日下午4點登場，市民朋友可別錯過。（基隆市文化局提供）

2018-06-04 12:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕一年一度的「基隆海洋老鷹嘉年華」將於23日 （週六） 下午4時在基隆市區熱鬧登場，今年參與遊行的團隊達41隊，而且今年有新的主題造型花車加入遊行；遊行路線從海洋廣場出發，繞行基隆市區，市區當天將從下午3時至6時實施交通管制。

6月23日晚間7點還有紙風車劇團在基隆港西三碼頭外空地演出，演出戲碼為「武松打虎」，現場為免費入場欣賞。

今年「基隆海洋老鷹嘉年華」陣容，有大壯觀願景發展協會、仁壽社區、山海觀社區、五福社區、六堵社區及禮東社區發展協會等6個社區，以及明日之星舞蹈團、綻放中東肚皮舞團、基隆交響管樂團、妙音樂劇團及基隆建德青年管樂團等5個演藝團體；此外，還邀請國中小學校及幼兒園學生共襄盛舉。

基隆市立文化中心外廣場，海洋老鷹嘉年華工作坊日前開工，提供社區居民創作主題道具。有社區運用竹子及紙等材料製作老鷹、大地女神、文武財神、媽祖等遊行道具以及搭配遊行的服裝。

已經參加嘉年華多年的老鷹主題花車，今年拆除改裝，將以全新面貌出現在市民面前；由於海洋老鷹嘉年華工作坊用塑膠帆布搭起臨時工作場所，該處就位在基隆港務分公司附近，經常有搭乘郵輪的外國人探頭一探究竟，文化局也特地豎立中英文對照說明，讓外國人也能了解工作坊內的朋友究竟在做甚麼。歡迎市民朋友也能到文化中心前的工作坊一探究竟，加入創作。

「基隆海洋老鷹嘉年華」今年將於23日下午4點登場，市民朋友可別錯過。（基隆市文化局提供）

「基隆海洋老鷹嘉年華」今年將於23日下午4點登場，市民朋友可別錯過。（基隆市文化局提供）

海洋老鷹嘉年華工作坊已經開工，由於天氣炎熱，民眾揮汗在塑膠帆布搭起的工作坊內打造遊行花車，十分辛苦；基隆市長林右昌（右二）與夫人一起到場加油打氣。（記者俞肇福攝）

海洋老鷹嘉年華工作坊已經開工，參與遊行的民眾正在打造遊行花車，要在23日展現讓人眼睛一亮的新造型。（記者俞肇福攝）