中、西醫合作治療 助不孕症夫妻一舉得3胞胎

台南市立醫院中醫與成大醫院西醫團隊助不孕症的林先生夫妻（後右三、後左三）一舉產下3胞胎。（圖由台南市立醫院提供）

2018-06-04 12:17

〔記者王俊忠／台南報導〕36歲林先生與妻子很喜歡小孩，婚後沒有避孕，但7年多來一直無法成功受孕。林先生曾就醫檢查、發現有精蟲品質不良問題，服用過昂貴保健食品和中藥，仍無法明顯改善；林太太又有子宮內膜異位和卵巢退化問題，夫妻多次接受人工與試管嬰兒治療，希望卻一次次落空。後來他們尋求台南市立醫院中醫調理與成大醫院西醫治療，今年4月底如願得子、且1次就是3胞胎。

林先生與太太兩人各有生育方面問題，之前求醫時，婦產科醫師認為自然受孕機率不大，他們接受過多次人工與試管嬰兒治療，卻遲遲未能傳出喜訊，一度失望、氣餒。

林先生與妻子決定先把身體調養好，轉而求助台南市立醫院中醫部張烱宏醫師調理，經中藥和針灸治療9個月後，林先生精蟲品質明顯進步，但林太太子宮內膜異位、輸卵管不通且有卵巢退化等複雜問題，經轉介到成大醫院生殖中心吳孟興部長進行試管療程，希望藉由專業不孕症團隊中西醫合併治療下，能順利受孕。

吳孟興評估後，建議先為林太太進行腹腔鏡手術改善內膜沾黏和輸卵管不通、子宮環境等問題，再接受試管嬰兒療程。第一次植入胚胎就成功著床，且懷3胞胎，但因多胞胎風險較高，易有自然萎縮、流產、妊娠糖尿病、早產、出生體重過低等問題，所幸在中、西醫合作照顧下，今年4月底3個健康寶貝在眾人祝福下平安出生，不孕夫妻一圓為人父母的夢想。

台灣少子化問題嚴重，晚婚不生、不婚不生、婚後不孕等都是少子化因素，台南市立醫院院長蔡良敏表示，搶救不孕症不分中醫和西醫，西醫有現代科學儀器詳細檢查找出原因、有精進的人工和試管嬰兒技術；而中醫可以針對個人體質不同，給予針灸與中藥治療，改善體質促進精蟲和卵子品質，在中醫與西醫的攜手合作下，可讓更多不孕夫妻一圓求子夢。