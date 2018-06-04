網上再傳神蹟？ 她險遭騙15萬 因對到「妙禪法相」驚醒保住

佛教如來宗創辦人妙禪「神蹟再現」，讓網友相當傻眼。（圖擷自「佛教如來宗」官網）

2018-06-04 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕「佛教如來宗」創辦人妙禪爭議不斷，卻擁有大票虔誠信眾，還有信眾不斷分享妙禪的「神蹟」。有妙禪信徒在見證文章寫道，日前差點遭詐騙集團騙走15萬，好險是看了師父的「法相」後驚醒，念頭一轉識破這場騙局，讓她對於妙禪更是五體投地的信服。

有網友在PTT轉po「佛教如來宗」網站上的文章，台北一名廖姓女信徒表示，自己從事證券業務的工作壓力很大，還得照顧罹患腦瘤的父親，加上和女兒關係處得不好，讓她心裡很痛苦，在因緣際會下入門信奉妙禪師父。沒想到在信奉妙禪師父後，不僅生病的父親病情好轉，連女兒也開始對自己撒嬌，讓她不驚大呼「真的好感恩師父，讚歎師父！」

廖姓女信徒還透露，某日接到自稱是「好友」的來電，宣稱急需調款15萬元，由於先前友人有同樣狀況，「說她手機換了，以後就用新號碼和我連絡。因為聲音、暱稱都相同，我也不疑有他」，當準備要匯款給這名「好友」時，她突然看到辦公桌上的「師父法相」一眼，念頭一轉詢問對方身分證字號，才識破原來根本是詐騙集團的圈套。

對於妙禪種種神蹟，這名女信徒則直呼「真的好感恩師父！讓我免於受騙損失，每天到公司第一件事就是向師父請安」。文章被轉貼至PTT也引起網友熱議，紛紛留言「來！seafood幫你保管」、「同業的來搶生意怎麼能放過」、「誰才是真正的詐騙集團？」、「怎麼有種想吐的感覺」、「看這種文 真的哭笑不得XDD」、「結果當事者捐了30萬給師父...」。