觀光局祭80萬獎金徵創意 盼13個國家風景區更友善

交通部觀光局祭出80萬元獎金廣徵達人提案，讓全台13個國家風景區都能實現友善的旅遊環境。圖為日月潭國家風景區。（記者蕭玗欣攝）

2018-06-04 11:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣高齡化社會來臨，為營造友善的旅遊環境及服務，鼓勵銀髮族、身心障礙者等行動不方便者及照顧者出門旅遊，交通部觀光局徵求達人創意提案，透過通案設計讓全台13個國家風景區環境更友善，得獎者最高可獲得80萬元獎金。

台灣今年3月底，65歲以上人口突破14%，正式邁入「高齡社會」。觀光局表示，邁入高齡化社會之際，休閒旅遊成為促進身心健康的重要管道，營造通用友善旅遊環境及服務，強化旅遊便利性，鼓勵銀髮族、身心障礙者等行動不方便者及照顧者出遊，已是當前重要的課題。

觀光局長周永暉表示，這項競賽希望邀請學校師生、業界達人，跟觀光局各風景區管理處團隊協力，共同為行動不便的老人家、身心障礙朋友設計出既安全、又能欣賞自然、人文美景的遊憩動線，或是結合科技為特殊需求遊客創造獨特遊憩體驗的可能。

周永暉表示，盼能讓每個人，不論行動是否方便，都能在美麗的景點一起拍照打卡；讓無法下水的遊客也能近距離觀察潮間帶生態、體驗藍眼淚的美景；甚至眼睛不方便遊客也能透過觸摸，認識台灣豐富昆蟲與動植物，最重要的是全家人一起出遊，讓照顧者能喘口氣，被照顧的可以出來透透氣，享受幸福家庭時光，這就是觀光局推動通用化旅遊的願景。

觀光局107年度國家風景區通用設計創意競賽分為「遊憩動線及環境設計」及「服務設計與創意科技」2類主題，即日起至8月22日開放民眾報名，各地舉辦多場說明會，有興趣的民眾可參考報名簡章，或到競賽官網查詢。