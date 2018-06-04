穿山甲寶寶「悟空」長大斷奶 入住北市動物園專屬小套房

使用慢食盆吃飯的「悟空」，順利渡過食性轉換期。（動物園提供）

2018-06-04 10:52

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立動物園7個月大的穿山甲寶寶「梧空」長大了！歷經人工哺育階段，4個月大時，開始喜歡運用強而有力的尾巴攀爬高處，喝奶方式與以往不同，改以伸出舌頭舔食，於是從針筒餵食，漸進改為使用奶粉匙舔食、小食盆餵食，另外比起飼糧混合配方奶，牠對人工飼糧接受度極高，順利渡過食性轉換期，目前也住進專屬小套房，與成年穿山甲生活型態日益接近。

動物園表示，去年10月30日出生的「梧空」，因為媽媽「芎梧」首次生產、缺乏育幼經驗，經保育員和獸醫討論後，決定對「梧空」進行人工哺育。當「梧空」4個月大時，開始會攀爬高處，喝奶方式變得喜歡伸出舌頭舔食，據其行為發展，推測步入食性轉換期。

首先，餵食方式從針筒餵食調整為使用奶粉匙讓「梧空」舔食，接著改以小食盆餵食，發現牠喝奶意願較之前針筒餵食高、速度也快，為避免消化系統吃不消，於是改使用慢食盆增加採食困難度，再將配方奶混入人工飼糧。在食性轉換的過程中，保育員發現「梧空」對於人工飼糧接受度極高，比起飼糧混合配方奶，似乎更愛飼糧，這也讓關鍵的食性轉換過程順利成功，讓保育員總算能放下心中大石。

動物園說，「梧空」的體重從出生108公克，增長到1850公克，目前已住進專屬小套房，與其他穿山甲比鄰而居，生活型態和成年穿山甲也愈來愈像，活動時間集中在上半夜，一天約活動4至6小時，白天幾乎都在睡覺；接下來就等「梧空」順利登大人，成家繁衍下一代。