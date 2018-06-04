西港刈香！千人繩拖2噸王船 陸行1公里燒舟「送王」

千人以大索拖拉王船。（記者楊金城攝）

2018-06-04 10:59

〔記者楊金城／台南報導〕3年1科，有「台灣第一香」稱譽的台南市西港慶安宮戊戌香科醮典，壓軸的「送王」燒王船，上午8點由上千人拖拉「慶安66號」王船以陸上行舟方式，花了1小時前往1公里外的王船地，上午10點17分王船起火，熊熊大火隨後吞沒王船，帶著信眾無數的祈福，千歲爺搭乘王船返回天庭繳旨，下午香科五角頭普度大拜拜，圓滿完成第79科王醮。

國定民俗的「西港刈香」至今已有230多年歷史，今年戊戌香科醮典在6月1日到6月3日進行「三日香」的3天遶境後，壓軸的燒王船在今天上午8點由3000人送王。

送王儀式先由香科主事人員向王府參拜，恭請王爺、媽祖登船後，香科會首們手提茶壺在王船前沿路灑水，象徵為王船開水道。隨後王船在上千信眾以大繩索合力拖拉下，緩緩駛出慶安宮王船廠，以「陸上行舟」方式拉至約1公里外的王船地。

王船船長、大副等執事人員沿途丟灑紅包、糖果，信眾爭相撿取保平安，但開水路沿途灑下要給好兄弟的金紙，信眾也爭搶，以為是可保平安，執事人員勸阻沒用。

1小時後，王船在王船地就定位，由吊車將約2公噸重的王船置放在金紙的小山丘上，裝上船桅、風帆，並將紙糊天兵神將、信眾的添載包等搬上王船周圍後進行祭拜儀式，感謝千歲爺帶來福運並把地方與信眾的災厄帶走後，等待千歲爺選擇吉時啟航。

上午10點17分，王船船艙自燃冒出濃煙，護持的神轎、宋江陣鑼鼓喧天繞行王船四周，在信眾恭送千歲爺回天庭下，王船很快被熊熊大火吞沒，完成送王。

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王船冒出熊熊大火。（記者楊金城攝）

王船就定位。（記者楊金城攝）