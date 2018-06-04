南海熱低壓發展緩慢 氣象局：明天過後成颱機率低

2018-06-04 09:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局預報員劉宇其表示，週四以前全台都偏向典型夏季天氣，白天晴朗炎熱，午後有局部雷陣雨發生，北台灣預估高溫約33度，中南部上看34度左右。外界關注南方熱低壓帶何時形成颱風？劉宇其說，南海附近的熱低壓發展比預期慢，預計明天就會接近海南島，若屆時沒有發展起來，未來成颱機率低；至於菲律賓東邊的低氣壓最快今天為發展為熱低壓，週三過後才有機會成颱。

劉宇其表示，由於太平洋高壓勢力退去，未來一週水氣會比上週還多，各地都有午後雷陣雨發生機會，局部地區會有較大雨勢發生，但沒下雨的時候仍感覺悶熱，西半部高溫都有33度以上。

氣象局預估，週五過後受南方低壓帶發展影響，各地天氣將變得不穩定。目前南海附近有熱低壓正在發展，菲律賓東方海面則有低氣壓形成，預估週末是兩個系統最靠近台灣的時候，屆時各地水氣增加，東部及南部地區有短暫雨發生，其他地區於雲量增多，午後有雷陣雨發生。

劉宇其說，南海附近的熱低壓因為距離陸地較近，發展速度比預期還慢，目前仍預估今明兩天有機會形成今年第4號颱風，但明天就會越來越接近海南島，若沒有發展成颱風，未來機率就很小。至於菲律賓附近的低氣壓今明兩天有機會發展為熱低壓，預估週末會移動到台灣東邊海域，是否會帶來可觀的雨量仍有待觀察。