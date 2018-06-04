南海熱低壓可能帶來水氣？ 吳德榮：變數還很大

北台灣、東半部氣溫逐漸回升，中南部白天還是悶熱的天氣，西半部氣溫大致回升到33至35度，週四、五高溫持續攀升，約35、36度左右，圖為氣象專家吳德榮。（截取自網站）

2018-06-04 09:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕位於南海的熱低壓原預估最快昨晚就會形成今年第四號颱風艾維尼，不過氣象專家吳德榮指出，直到今天凌晨2點資料都顯示，未如預期發展；由於該熱帶系統未來路徑持續受到越南、海南島等陸地限制，因此強度還有待觀察，是否為台灣帶來大量的降雨仍要耐心觀察。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今起到週三滯留鋒持續減弱東移，東半部及山區偶有對流胞發展，存在發生小範圍強降雨的機率，北部平地有時也受影響，有零星短暫陣雨的機率，中南部平地降雨機率較低。

氣溫方面，北台灣、東半部氣溫逐漸回升，中南部白天還是悶熱的天氣，西半部氣溫大致回升到33至35度，週四、五高溫持續攀升，約35、36度左右，各地可感覺到天氣越來越熱，午後有局部雷陣雨，主要在山區，部分平地也有機會受影響。

吳德榮表示，週五之後的天氣變數非常大；因為東亞地區同時有菲律賓東方海面及南海的熱帶系統 ，以及緊隨在其後的西南季風，還有較弱的滯留鋒存在，大氣的變化非常複雜；而各國模式對於「熱帶低壓」及其他天氣系統的相對位置、強度及範圍大小，仍呈現分歧。

最新歐洲中期預報中心模擬也顯示，南海熱帶系統的各種可能路徑，其中能倖存穿過巴士海峽約只剩10至20%的機率，而且此「熱帶系統」的未來行徑，一直受到鄰近陸地越南、海南島、廣東的限制，最後再重新回到海上，強度的發展也充滿「不確定性」。因此目前的模擬資料，還不適合用來推論台灣各地將有多大的降雨，最好還是要有耐心、繼續觀察，因為目前的模擬「不確定性」太大了，都還在大幅修改中。