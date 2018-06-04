高雄香蕉今年外銷增1倍 日本超市上架每公斤154元

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局搶救蕉農，以高於市價2成收購產地青蕉，全力
拚外銷比去年增加1倍，今年外銷總量可達1650噸，令人振奮的是，高雄香蕉外銷日本
超市上架，每公斤達154元，為蕉農打一劑強心針。
高雄香蕉聞名國際，經濟產值達8億元，今年因氣候穩定，產量恢復正常，市府農業局
因應全國香蕉價格低迷，祭出多元行銷管道，包括學校營養午餐使用高雄香蕉，鼓勵外
銷出口、收購加工等。
農業局攜手「型農」郭泰呈以高於市價2成，大約每公斤12元，向農民收購產地青蕉，
並號召各區農會聯合販售香蕉，協調高雄綠色友善餐廳、高雄公民營企業聯合採購，從
生產端到服務業，6級產業一條龍力挺蕉農。
值得一提的是，農業局每年進軍國際食品展，與貿易商合作打下基礎，力拚高雄農產品
外銷，香蕉目前以日本、中國為主，今年1至5月外銷量破600噸，預估整年外銷總量達
1650噸，可望比去年增加1倍，將搭配南向政策，搶攻新加坡等市場。
農業局並與教育局合作，推動學校營養午餐使用高雄香蕉，2個月來已採購15噸，仍將
持續加碼採購，更上網公告徵求香蕉加工廠商，採購加工用途香蕉，採購目標量是50噸
，透過多管齊下，穩定高雄香蕉價格。