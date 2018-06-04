06/04 各報重點新聞一覽

2018-06-04 06:49

自由時報

大巨蛋案求刑10年 李述德被台塑化提名獨董

六月十四日將召開股東會的台塑石化，上傳今年董監改選候選人名單，被提名的三位獨立董事出現一個新面孔，是一路跟著馬前總統從北市府財政局長到中央財政部長的李述德，他去年才因大巨蛋案被起訴、具體求刑十年；同集團的台化今年也提名兩名新獨董，其中一位是捲入獵雷艦案疑雲、獲簽結的行政院前秘書長簡太郎，這兩位的提名案格外受到市場矚目。

詳見大巨蛋案求刑10年 李述德被台塑化提名獨董。

兩派鬥毆認錯人 無端被槍殺 陸戰上兵何勝文枉死

二十三歲海軍陸戰隊防空警衛群上兵何勝文，前天在屏東縣潮州鎮的加油站加油，卻因兩派人馬鬥毆認錯人，被拉出車外射殺身亡；何勝文遭開槍前近三小時，三百五十公尺外另一處加油站才發生持械鬥毆，潮州警方卻宣稱兩起鬥毆案沒關連，沒積極預防尋仇作為，直到涉案嫌犯到刑事局南打中心投案，警方才發現是情感糾紛的連續聚眾鬥毆案，害何勝文枉死。

詳見兩派鬥毆認錯人 無端被槍殺 陸戰上兵何勝文枉死。

吃糙米降血壓 米糠是關鍵

農委會農試所首次進行糙米調節血壓機能性的研究，選取八種國產有色糙米，分析糙米、米糠、白米萃取物的血管收縮素轉換酶活性抑制效果，結果發現最有利於降血壓的是過去人們經常不吃、用於餵養家禽的米糠，其次是糙米，白米居末，揭露米粒降血壓的關鍵機轉。

詳見吃糙米降血壓 米糠是關鍵。

蘋果日報

震撼 唯一奧運雙金 許淑淨宣布退休

2012、2016年兩屆奧運金牌得主許淑淨，昨突然發布聲明，因為長年膝傷以及去年世錦賽肘傷復元不如預期，決定退出今年雅加達亞運，並提前結束選手生涯，一手栽培許淑淨的教練蔡溫義無奈地說：「比計劃提前2年，我們也很無奈，淑淨是國家之寶，這是台灣的損失！」

AIT新館落成 傳高官將來台 台美新里程碑

「新館落成是美台關係重要里程碑。」美國在台協會（AIT）內湖新館下周二（12日）舉行落成典禮，AIT處長梅健華（Kin Moy）日前為新館下了註解。相關人士說，總統蔡英文當天將親自出席，美方更派國務院助理國務卿層級官員來台，凸顯台美關係深厚。不過，學者憂心，台美關係升溫對台灣雖是好事，但北京報復隨即而來，恐又會造成兩岸關係緊張。

聯合報

美若加關稅 中美經貿談判共識歸零

美國商務部長羅斯三日在北京釣魚台國賓館，與中國國務院副總理劉鶴舉行中美第三輪經貿會談，會後中國透過新華社發表聲明說，雙方在農業、能源等多個領域取得積極、具體的進展，但如果美國堅持對中國展開課徵關稅等報復措施，雙方經貿談判達成的共識都不會生效。

營養午餐 四章一Q 九月上菜...準備好了？

台灣不大，但廿二縣市對學校營養午餐可能有廿二種規定，不少家長和專家都很羨慕日本和韓國都由中央政府介入主導，讓孩子在學校的午餐吃得安心。政府試辦四章一Q制度，今年即將擴及全國。不過，在食安之外，台灣學生的營養午餐還存在很多城鄉差距，偏鄉孩子要保證「吃得到」都很難；我們的營養師也不夠，很難說「吃得好」；甚至有立委形容學校午餐比牢房還差，要如何「吃得讚」？

中國時報

2018台北市長選舉！柯文哲拚逆轉 唯有棄保發酵

2018年底台北市長選舉，已確定由丁守中、柯文哲和姚文智「藍白綠」對抗。依據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，在三雄爭霸下，丁守中以40.2％支持度領先柯文哲5.5個百分點，姚文智則以12.2％墊底。民調同時針對棄保效應進行詢問，在「棄姚保柯」發酵下，柯得票率增加近4個百分點，但丁也同步增加3.5個百分點，總支持度仍然領先柯5.2個百分點；「棄姚」釋出的選票，並非由柯通吃，但柯想逆轉選情，唯有棄保效應發酵。

逾半大專教師年過50！師資老化 高教恐淪第三世界水平

教育部公布「106學年大專校院專任教師概況」，現在大專教師的年齡，50歲以上者占全體教師的比率高達54.4％，較90學年的18.3％增加了36.1個百分點。