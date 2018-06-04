各地高溫防「過量級」紫外線 南部及東半部明起有陣雨

各地天氣趨於穩定，氣溫也慢慢回溫，各地白天高溫普遍來到32至35度以上。（資料照）

2018-06-04 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕今日鋒面已遠離台灣，各地天氣趨於穩定，氣溫也慢慢回溫，各地白天高溫普遍來到32至35度以上，而目前在南海以及菲律賓東南方海面各有一熱帶擾動系統，兩系統在週五（8日）前對台灣無直接影響，不過不確定性仍高。

今日鋒面遠離，迎風面東半部降雨減少，午後中南部地區及北部山區將有熱對流發展的機會，部分地區雨勢可能較為明顯；氣溫部份則持續回升，各地高溫將來到32至35度，轉變為悶熱天氣，民眾應多補充水分以及做好防曬工作，以避免中暑及其他熱傷害。

今日空氣品質部分，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。

位於南海的熱帶性低氣壓，逐漸朝海南島移動，有持續發展趨勢，今天有機會發展為輕度颱風，未來路徑仍有變數；位於菲律賓東南方海面的低氣壓，結構還在整合中，有機會發展為熱帶性低氣壓，至於是否成颱以及未來路徑不確定仍高。

週二至下週日（5日至10日）南方低壓帶逐漸北移，偏南風到東南風將帶進水氣，使南部及東半部地區降雨機率增高，中部以北地區則是多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣，下午在熱力作用之下，各地雨勢都有機會被加強。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 33 27 ~ 34 28 ~ 33 25 ~ 32

今日各地天氣預報概況（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況（圖擷取自中央氣象局）