白沙屯媽祖開爐 首度以點大貢香帶回 避免爭搶香灰

今年拱天宮為避免信眾搶香灰，首度改由信眾手持大貢香沾香灰後，帶回家中，如同聖母到北港「取活火」回來。（記者張勳騰攝）

2018-06-04 01:41

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖今天零時30分開爐，由值年爐主負責取火缸、倒香灰、合爐；今年宮方為避免信眾搶香灰，首度改由信眾手持大貢香沾香灰後，帶回家中，如同聖母到北港「取活火」回來，約有1500位信眾到場取香灰。

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬說，拱天宮每年進香回來的第12天為開爐，開爐儀式時，當打開神房布幔的一瞬間，睽違已久的媽祖容顏，再度展現在信眾眼前，在大家祭拜後從神龕裡取出火缸，把進香千辛萬苦所帶回的萬年香火，一一添加至各殿主爐合爐，保佑一整年的平安。

最後，火缸與頭旗收起，信徒的進香旗請回家後也必須收起等待明年的進香活動，整個儀式結束，大家吃湯圓，象徵整個進香活動圓滿落幕。

今天零時30分舉行開爐，拱天宮管理委員會主委洪文華等人帶領信眾參拜，約昨晚8點多，信眾陸續就到場卡位，宮內大殿擠滿人潮。

有鑑於最近幾年拿取香灰的信眾愈來愈多，以往會出現推擠搶香灰的信眾，今年拱天宮管理委員會也貼出「請遵循白沙屯傳統，開爐時點1支大貢香帶回府上，如同聖母到北港『取活火』，切勿隨意強取香灰」的告示，來提醒信眾。

今年有不少善心人士準備湯圓、炒米粉及貢丸湯等供信眾食用，熱鬧情況不輸出發時。