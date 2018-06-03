月捐300聚沙成塔 他們24年助貧累積近億元

2018-06-03 23:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市明燈慈善會24年來，以300元小額月助金善款，幫助無數求助無門的貧困家庭，尤其是家逢遽變無力處理後事的弱勢民眾，明燈慈善會更是即時雨，為他們解決燃眉之急，累計迄今，發放的善款已將近1億元。

南市明燈慈善會今天在安南區保和宮舉辦低收入戶物資發放，每戶發放白米1包、現金600元，共發放386戶。另外，12月8日也預計在台南公園舉辦捐血及義賣活動。

南市明燈慈善會最初是由一群中小企業老闆發起，每人月繳300元會費助人。他們因事業有成，行事十分低調。不過，他們長期與市府配合，包括無力埋葬的弱勢民眾及無名屍後事處理，他們都出錢出力協助。平均每年處理喪葬救助案件2、30件。

「300元雖然只是小錢，但聚沙成塔，持之以恆，小錢也能做大事。」南市明燈慈善會理事長吳富珍，自己是一位白手起家的企業主，自己苦過來，對貧困人家也能感同身受。他說，目前他們會員近1000人，1個月至少就30萬元的善款，可以做很多事。

他說，這些善款主要用於急難救助及定期資助弱勢家庭。目前他們有5、60多個援助個案，依家庭狀況，每月資助2000至5000元月助金，有的已長期援助1、20年。資助最久的個案，更長達22年。

此外，喪葬救助部分則採專款專用，由大家各自捐款，每件救助金額最高6萬元，1年至少有1、200萬元。這麼多年下來，也逐漸擴及到其他縣市，投入喪葬救助的金額已達2、3000萬元，再加上急難救助及月助金，累計迄今，發放的善款已將近1億元。

吳富珍說，過去，大家都默默行善，全市9000多戶中低收入戶他們都資助了一輪。今年3月，他接任理事長，一次在媒體上意外聽到有人在詢問台南有哪個單位可以協助處理民眾無力埋葬的救助，竟然沒人知道。他才驚覺他們已默默做了20餘年，應該讓大家了解他們的付出，知道有這方面的需求，「台南市明燈慈善會可以幫上忙！」