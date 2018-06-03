「爽樂團」返鄉尬青春！中平商圈封街演唱High翻天

「尬青春-中平商圈封街演唱會」壓軸大合照。（記者李容萍攝）

2018-06-03 22:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中平商圈去年辦理「桃園高校制服票選─中平特別篇」，邀集全國50所高校熱舞社封街創造一鏡到底不NG演出，創下1000萬次的網路點閱紀錄；睽違一年，今天下午再封街舉辦「尬青春-中平商圈封街演唱會」，在地「爽樂團」邀請14所桃園在地學校社團，穿上自己學校制服和各校主唱、樂手同台接力演出，以街頭為舞台把音樂「爽」到中平商圈大街小巷。

「爽樂團」主唱紅中（陳進中）、吉他手維軒（謝維軒）、貝斯手禮義（呂理詣）與團長兼鍵盤手小樂（劉峪誌）4人，2011年因同在中壢念高中、大學，也在中平商圈的樂器行學音樂認識而創團，發行過許多專輯獲獎無數。

「尬青春」演唱會壓軸，「爽樂團」14所高校樂團一起合唱新專輯「都只是過程」，吸引全場爆滿民眾跟著High，並現場拍攝MV，讓參與學生也能有機會體驗發片歌曲的錄製。

「爽樂團」這4個大男孩在經歷鼓手退團的低潮後，主唱紅中創作「都只是過程」這首歌激勵團員；團員們在一連6小時的演唱會中，除重溫學生時期在中平商圈表演歲月，感動能回到創團地傳承夢想、為青春發聲，他也期勉年輕朋友勇敢做夢，夢想不要放棄，要好好、為自己用力的活一次！

中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，中平商圈被稱為「小西門町」，中平商圈常態性推動公益募集物資捐贈弱勢族群，透過關壞社會深化善的循環，未來仍會繼續串連在地青年學子，提供舞台讓學生揮灑青春，並深耕在地找回熱情。