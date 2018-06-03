夏日限定！小烏來宇內溪戲水區即起開放戲水

復興區小烏來宇內溪戲水區即起開放戲水。（記者李容萍攝）

2018-06-03 21:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區，限定每年6月至9月開放戲水，6、9月僅週六、週日開放，7、8月配合暑假天天開放，開放時間是上午8時至下午5時；市府風景區管理處統計今夏開放首週例假，昨天和今天共湧入遊客約1200人次，風管處提醒如因山區驟下豪大雨或其他天候不佳等因素，戲水區將會暫停開放。

風管處祕書蔡文慰表示，佔地約195公頃的小烏來風景特定區，地處北橫公路，入口處在復興橋附近，以小烏來瀑布、風動石、龍鳳瀑布聞名，市府近年陸續增設天空步道、整修舊水圳步道、泰雅文化公園等公共設施，假日遊客原本就相當多，每逢宇內溪開放戲水區期間，總會吸引更多遊客前來。

蔡文慰說，宇內溪戲水區是桃園市內唯一核定公告水域開放區，開放期間除有救生員駐守，市府2年前自宇內1號橋至2號橋順水右岸完成長約250公尺的整治工程，共設置6道固床工、攔河堰等減緩穩定水域溪水流速，打造流速緩慢且無視野死角的戲水環境，整體來說相當安全，每每吸引許多家長在炎夏假日帶著家中的小朋友一起來此親近大自然，浸泡在沁涼的溪水中相當消暑，小朋友更是玩得不亦樂乎。

不過，戲水區雖有救生員駐守，風管處也提醒，因溪流水域深淺不一，水底有滑溜的石頭，在戲水區內不可奔跑或追逐，以免滑倒受傷外，7歲以下兒童應有家長陪同並注意安全。