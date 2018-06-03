昇恆昌頒發獎學金鼓勵清寒學子 同台欣賞紙風車「武松打虎」飆戲

昇恆昌總經理江建廷（左6）、桃園市副市長王明德（後排右3）頒發獎學金鼓勵清寒學子。（記者李容萍攝）

2018-06-03 22:26

〔記者李容萍／桃園報導〕昇恆昌免稅商店深耕桃園，長年於國門服務旅客，秉持敦親睦鄰、關懷兒童及回饋在地的理念，昇恆昌公司與永瑞慈善基金會連續16年頒發清寒優良學生獎學金，今天下午邀請桃園市副市長王明德等人擔任頒獎來賓，知名紙風車劇團到場演出，讓受獎學生、家長與社區居民樂得一同看戲。

昇恆昌免稅商店總經理江建廷表示，公司與永瑞慈善基金會在桃園舉辦永瑞優良學生獎學金頒獎典禮已邁入16年，提供清寒、身障及低收入3大類學生獎助學金，至今已幫助超過2000多名學生，今年共頒發包含國小組81位及國中組70位，共151位，國小學生每人可獲得2500元，國中生每人3000元，獎學金全數由昇恆昌免稅商店盈餘提供，希望讓小朋友們更專注於學業表現，並將這樣的關懷延伸到身旁更多的家人朋友。

東興國中郭同學說，很感激能獲得獎學金，年長的爺爺因病常進出醫院，有了獎學金能夠減輕家中經濟負擔，讓即將面臨國中會考的自己專注在學習上，獎學金肯定了自己在求學階段的努力，也讓自己不再感受孤單。

南美國小林同學也說，目前與媽媽、姐姐一起生活，自己即將從南美國小畢業，家中只靠媽媽一人賺錢養家相當辛苦，有了這份獎學金就能夠去買些文具用品、布鞋及參考書，剩餘的錢則存下來留到上國中用。

公共事務室經理曹惠鈞也說，為了讓頒獎典禮更豐富多元，讓更多民眾參與，與平鎮藝術季及紙風車劇團合作，安排「武松打虎」戲碼與台下大小朋友互動，希望鼓勵學生們繼續克服逆境奮發向學，以孕育出更多優質人才，提昇台灣的國際競爭力。