盼還原牡丹社事件史實 實地探勘「射不力社群」

實地紀念牡丹社事件，居民首次探勘射不力社群。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-06-03 21:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕牡丹社事件影響台灣近代史，多數記載多著墨在牡丹鄉境內的牡丹社和高士佛社，日軍進攻北路的獅子鄉「射不力社群」卻少被外界知道，獅子鄉公所及作家劉還月組成團隊，週末實際步行探勘，希望還原這段史實。

今年是牡丹社事件144周年，1874年日軍軍事行動共兵分三路攻打牡丹社群，其中最弔詭的路線，莫過於「北路」從楓港經牡丹路上女乃山，直攻女乃社的左翼軍，但日軍選擇左翼進兵理由、路線以及分佈於今獅子鄉的射不力群，卻少有人提及，更不要說實際探勘探討。

根據獅子鄉公所及文史工作者考據，當時日軍北路從楓港進入射不力群，就是為了阻止該部落援兵女乃社和牡丹中社，但這段歷史未曾被重視，甚至遭外界誤解該部落袖手旁觀，讓部落後代難免在日本人謬誤的歷史紀錄中飽受委屈。

獅子鄉公所去年分次進行「牡丹社事件中，北路進兵路徑以及射不力群各舊社的探勘及定位」，去年底終於大致走通這條日軍北路進兵侵略，充滿原住民歷史血淚的古道；由長期深耕恆春半島文史的作家劉還月帶隊，進行首次探勘、確認以及舊社的田野調查工作，路線從獅子鄉丹路出發，翻過女乃山前往牡丹水庫，全長約20公里。

劉還月表示，這條道路不只是日軍侵台「北路」的古道探勘，更是射不力群人第一次以族群的身分面對各界，這個社群被日本人汚名化之後，一直没有機會讓其他人了解他們所受的委屈，這也是紀念牡丹社事件，最深切、最有意義的活動。