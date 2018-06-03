美惡搞NBA影片引瘋傳 「騎士路人軍團」超中肯

NBA總決賽首場詹姆斯1人狂砍51分，讓網友們笑稱騎士隊根本是「詹姆斯與他的好朋友隊」。美國知名綜藝節目更惡搞演出一段「騎士路人軍團」介紹影片，引起熱烈迴響。（法新社）

2018-06-03 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕日前NBA東區決賽第七戰中，克里夫蘭騎士隊靠著「小皇帝」詹姆斯（Lebron James）打滿全場48分鐘，帶領球員闖進總決賽。總決賽首場更是1人狂砍51分，讓網友們笑稱騎士隊根本是「詹姆斯與他的好朋友隊」。美國知名綜藝節目更惡搞演出一段「騎士路人軍團」介紹影片，引起熱烈回響。

美國《周六夜現場》日前播出一段惡搞騎士隊介紹影片，名為「騎士路人軍團」，表示詹皇很強之外，「也別忘了我們！」紛紛秀出騎士隊隊員可以幫忙詹皇做的事。

影片中飾演格林的演員稱「每次詹皇罰球進的時候，我絕對第一個去跟他擊掌」，其他球員還能幫詹皇按摩、保管手機及灑石灰粉，甚至稱自己上場都穿牛仔褲，或是自己的兩個孩子都是騎士隊球員之一。惡搞影片嘲諷騎士隊場上的控衛是一台掃地機器人，而球隊戰術就是「球很燙」，只要接到球就要立刻傳回給詹皇。

影片引起廣大球迷瘋狂轉發，笑稱這是最中肯的騎士隊介紹影片，共吸引超過4000次轉發、22萬次觀看。

總冠軍G2將於明天開打，騎士隊將對上勇士隊，詹姆斯受訪時謙虛表示，勇士陣容實在過於豪華，「他們很強，確實如此，所以我們得盡量別差太多才行。」

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