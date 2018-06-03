鋒面遠離 明高溫上看35度 中南部、山區有午後雷陣雨

明天鋒面遠離，全台轉為晴朗悶熱，高溫上探35度。（資料照）

2018-06-03 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕明（4）日鋒面遠離，各地天氣晴朗，回溫明顯，白天高溫約32至35度；北部山區及中南部午後熱對流旺盛，降雨機率提高。

中央氣象局預測，隨著鋒面遠離，明日各地天氣轉為穩定，除了迎風面的東半部有局部短暫降雨，北部山區及中南部地區有午後雷陣雨，注意瞬間較大雨勢，提醒民眾攜帶雨具以防萬一。

氣溫方面，明天晴朗多雲，各地白天悶熱，北部、東部高溫約31至33度，中部、南部高溫約33至35度；各地早晚舒適、微熱，低溫約25至28度。

「天氣風險公司」預報，由於太平洋高壓及南風帶來的暖濕空氣，滯留在台灣上空，導致下週午後雷陣雨機率提高。

空品方面，氣象局預報，明天西半部地區清晨及夜間風速偏弱，導致汙染物容易累積，中部、雲嘉南及高屏地區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、宜蘭及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；花東地區區為「良好」等級。

氣象局表示，位於南海及菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓系統，目前成颱機率及未來路徑仍有變數，但這兩個系統在下週五（8日）前對台無直接影響。

明天各地白天悶熱，北部、東部高溫約31至33度，中部、南部高溫約33至35度（圖擷自中央氣象局）

明日全台紫外線指數高，各地多為過量級以上，外出記得防曬、補充水分。（圖擷自中央氣象局）