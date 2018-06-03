巷弄也要平！ 新竹市路平計畫六月啟動巷道路平計畫

新竹市政府推行路平計劃3年有成，在主要道路都完成路平後，也啟動巷道的路平計劃，6月下旬開始，將重鋪23.6萬平方公尺的巷道，預計8月下旬完工。（記者洪美秀攝）

2018-06-03 21:50

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市政府推動路平計畫，3年多來漸具成效，今年路平計畫已在3月中旬啟動，市府今年將路平預算提高到3億元，會突破200萬平方公尺的路平目標，此外，民眾關心的老舊巷道重鋪工程6月下旬就會啟動路平計畫，會以多年未重鋪、車輛進出頻繁及路況較差優先重鋪，預計鋪設23.6萬平方公尺，8月下旬就會完工。

市府工務處表示，今年路平計畫，第一階段改善總面積約15萬8000平方公尺，從3月中旬開始，已進行46條主要道路的重鋪，包括東區學府路等19條道路、北區興南街等18條道路、香山區景觀大道等9條道路，其中市民也關心的是「我家前面的巷道」何時可鋪設？

工務處表示，包括市議員、里長及居民都向市府建議，除市轄主要道路的路平，很多巷弄道路已超過10年未重鋪，路況極差，外面的主要道路是平了，但進家門的巷道卻凹凸不平，市民的「路平有感度」打折扣，因此市府今年重新盤整，將整年度3億元路平經費，撥1億500萬元進行巷道的路平重鋪經費。

工務處副處長曾嘉文說，竹市主幹道這幾年已陸續改善完成，市府因此著手進行巷道的改善重鋪計畫，預計可改善巷弄道路面積為23.6萬平方公尺，由於民代建議的巷道重鋪範圍實在太多，依據三區所提報建議鋪設的巷道已超過兩億元經費，在僧多粥少下，市府已在排序，6月下旬就會啟動，以路況差及居民出入密集路段優先重鋪，8月底完成巷道路平。

市長林智堅說，路平一直是市民最關心的市政項目，他上任後推動路平有感措施，除規劃道路養護作業外，去年以「評分及格最低標」方式招標，確保施工廠商品質，採夜間施工，除維持工程進度，降低對用路人干擾；也落實聯合施工、責任加重和建案整合管理，以「路平三支箭」落實路平政策。

林智堅說，過去長年路不平的路段，像中華路、慈雲路、光復路、北大路、西大路、中央路、茄苳景觀大道等，都已完成重鋪，如今路平計畫延伸進「巷道」，就是希望讓民眾感受到「我家前面巷道」也路平了，因為路平計畫沒有最好、只有更好，期許透過路平計畫，提昇道路品質，讓市民不管出門在外、還是返家巷道，也能一樣平順。