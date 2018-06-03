熱愛土地！自製簡介編撰村史 祖田里長傳承在地歷史

水生態親子公園成功復育螢火蟲，呂惠美提醒，上山觀賞的遊客要注意不要踐踏草皮，以免幼蟲被干擾。（善息寺志工提供）

2018-06-03 20:25

〔記者邱書昱／新北報導〕熱愛居住的土地，里長與社區發展協會自製簡介、村史傳承在地歷史！一手規劃的新北市土城區祖田里長呂惠美開心地說，在山上打造的水生態親子公園今年復育出螢火蟲，希望未來能打造一座環境教育場所，讓更多人能夠認識媽祖田的特色文化。

遠從屏東嫁來北部的呂惠美，相當喜歡祖田里的環境，她仔細介紹說，祖田里屬於亞熱帶淺山森林區，但就在2009年時有意將附近作為殯葬區，在地居民便發起社區營造，尋找當地特色並以生態作為主軸。

目前推出三種摺頁生態簡介，這些是呂惠美和土城區總體營造協會、媽祖田社區發展協會，以及局處的合作才完成，她說，當初最早的是編撰村史《觀音媽祖護祖田》，回想當初從耆老訪談到資料蒐集耗費2到3年時間，才完成屬於這塊土地的歷史。

編寫的簡介中提到，祖田里早期原墾戶由大漢溪的擺渡頭上岸後，落腳於此開墾，至今有3百多年歷史，整片山林保持自然風貌，豐富的林相及多樣性的生態景觀，同時也富含人文宗教，總計約有32間不同的民間宮、祠、寺等坐落。

除了人文生態背景外，祖田里過去多為礦坑，屬於清水坑煤田，耆老口中相傳在晚清時代，土城大安寮媽祖田的煤礦已被採掘，更在1960年代末達到巔峰。

為了保育當地生態，呂惠美與社區發展協會等團體，不斷去寫計畫申請案，在2016年時，善息寺願意將原先的土地貢獻給祖田里讓當地人作為社區發展一環，現在經過志工的努力，許多蝴蝶、台灣藍鵲，以及螢火蟲等生物漸漸繁衍，儘管還不是賞螢熱點，未來希望能管制人數，就怕細心呵護的昆蟲被打擾。

看見努力的成果展現，呂惠美相當開心與協會擔起傳承在地的重任，爬梳早期先民開墾脈絡，讓後代子孫能夠肯定在地價值，凝聚祖田里居民向心力，為這塊土地奉獻。