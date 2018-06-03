超夯台灣版「制縣等級」 網友喊：差1縣市收復台灣

台灣版制縣等級。（圖擷自台灣版制縣等級網頁）

2018-06-03 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前網路瘋傳一個測試去過日本多少地方的「制縣傳說」網頁，現在推出了台灣版，讓網友們登記自己分別居住或旅遊過哪些縣市，算出「制縣等級」並且與好友分享，臉書上紛紛曬出「藍番薯」表示已全台走透透！

綜合媒體報導，此網頁最初為日本一項APP「制縣傳說」（制県伝説～都道府県制覇マップ）。地圖上列出日本47個都道府縣，提供居住過、住宿過、遊玩過、休息或換車過、路過與沒去過等6個等級，讓網友自行計算自己的制縣等級，並且可以一鍵分享到臉書，獲得廣大迴響，現在也推出台灣版及香港版的制縣等級，在兩地掀起曬圖熱潮。

台灣版及香港版在等級上分別簡化為4、5級，且日本版與香港版都能在選擇等級的第一欄找到「@XXX縣市」的搜尋圖示，點下圖示將會連結到該縣市景點的Google搜尋網頁，方便沒有去過該地的網友查看當地必去景點等，台灣版則仍無此項功能。

由於台灣本島加上離島僅20個區塊，許多台灣網友早就全台跑透透，成功獲得「藍番薯」地圖，紛紛上傳臉書曬圖炫耀。不過也有不少網友分享僅差幾個縣市從來沒去過，直呼「就差XX縣市就能收復台灣！」、「是時候該出去玩了！」在網路上引起共鳴。

台灣版制縣等級

日本版制縣等級

香港版制縣等級