一年校車費近2萬 王浩宇主張全面補助

許多學生必須搭乘校車上下學，校車費用卻成為不小負擔；示意圖。（記者陳昀攝）

2018-06-03 20:14

［記者陳昀／桃園報導］搭校車好貴！？桃園市公私立高中職，搭乘校車費用一學期最高9500元，幾乎佔據學雜費的3、4成，對弱勢家庭是不小負擔，桃市府教育局長高安邦表示，今年會召集各高中職研議是否提供弱勢學生乘車補助，但仍鼓勵學生運用既有公車系統乘車。

桃園市議員王浩宇出示某高中收費明細表示，校車依一段票至三段票，每學期費用為5500元至9500元不等，政府推動公私立高中職免學費保障教育權，但扣除學費後的雜費、書籍費等自付額加起來，每學期還是要1萬多元，再加上校車費用，是筆不小開銷。

王浩宇主張，教育局應該針對校車收費訂定統一規範，並研議全面補助高中職校車費用，或優先補助弱勢。

高安邦表示，目前校車的路線與收費是由各校與客運業者協商，並向客運業者統一採購，會依照路線遠近而有所不同，教育局會協調各學校，若在同一條路線，採統一行駛會較有效率、降低成本，如果學生反應收費過高情形，可透過專案處理。

高安邦說，仍鼓勵學生搭乘既有公車系統，有市民卡8公里買一送一，或學生卡等優惠，也會與交通局協調路線，讓學生更方便；在弱勢補助方面，會召集各校校長進一步研商。