支持本土農產！新北果菜揪民眾批發價買水果

新北果菜公司為幫助產地銷售盛產水果，向新北市政府借用場地，每周推出盛產水果，幫助農民銷售。（新北果菜公司提供）

2018-06-03 20:04

〔記者陳心瑜／新北報導〕近幾個月來氣候穩定、少雨，造成農產品供過於求，農民苦不堪言。新北果菜公司為協助農民，向新北市政府借用場地，在每個月第一、第三和第四個週一，在新北市府大樓地下一樓「直銷直售」。明天第一天將以拍賣價零售香蕉、鳳梨和木瓜等盛產水果，更開放整箱預購，週一訂、週三取，讓民眾用拍賣價享用上品水果。

新北果菜公司表示，國產農作進入生產旺季，希望協助農民展售水果，因此向新北市府借地下一樓場地。週一除了讓民眾現場以拍賣價購買盛產水果，也展售有機蔬菜。時間為早上11時至下午2時。

新北果菜公司總經理江惠貞舉例，過去從屏東一路往北收成的鳳梨，近來因為天氣好，不管屏東、彰化或南投，通通同一時間熟成，水果幾乎爆件。

新北果菜公司表示，現場販售和預購的都是上品蔬果，香蕉平均一斤約12元，木瓜一斤12.5元，而鳳梨則是一斤約28元，歡迎民眾團購；至於有機蔬菜包，則是一包40元、3包100元。

新北果菜公司表示，果菜公司過去就開放一般民眾進入向「行口」（大盤）商購買水果，但必須要在早上7、8時之前，這次是第一次「面對面」服務民眾，鼓勵民眾團購成箱水果，支持農民。