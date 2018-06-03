讓智慧機器人向下紮根 中科管理局到花蓮辦智慧機器人訓練營

中科管理局到花蓮舉行智慧機器人訓練營。（記者蘇金鳳攝）

2018-06-03 20:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕推動智慧機器人，偏鄉也不能遺漏，中科管理局在花蓮震災地區學校舉辦「2018 FIRA Youth世界盃青少年機器人訓練營」，要讓花蓮的孩子也能對智慧機器人產生興趣，進而組隊參賽。

中科管理局成功爭取主辦FIRA世界盃智慧機器人運動大賽，為鼓勵更多台灣隊伍參賽，以偏鄉及震災地區學校為主要宣傳及鼓勵對象，已於6月2日至3日以及將於9日至10日，在花蓮震災地區學校舉辦「2018 FIRA Youth世界盃青少年機器人訓練營」。

中科在復興國小、中正國小與玉里國中3所學校同時舉辦，此次花蓮地區訓練營是與花蓮縣政府教育處合作，由教育處教網中心協助招生，共有花蓮縣19所中小學報名參加，約有90位師生參與，其中復興國小、海星國小、花崗國中、中正國小、華大附小與國風國中都是遭受地震災害的學校。

為了接軌國際，更邀請國外機器人專家擔任活動教練，讓參與學生充分體驗國際競賽，吸取國際經驗。

中科管理局表示，2018 FIRA世界盃由中科主辦，並結合台中市政府、高雄科技大學、逢甲大學、工研院、台灣機器人學會、程泰公司及中科產學訓學會等產官學研資源，將於8月6日至11日在台中盛大舉行，為期6天，預計會有超過800人來自十餘國家的團隊參賽。

中科管理局將透過本次主辦世界盃，接軌國際暨促進國際團隊交流，並於賽後安排國內外選手參訪園區智慧機械產業，期望透過交流互動，從中洞悉智慧機器人的發展趨勢與契機，以期為台灣開拓產業先機。