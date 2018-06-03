母語泰語模擬考國文全校第一 永春高中洪霈霖獲市長獎

2018-06-03 20:14

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立永春高中高三生洪霈霖父親是台灣人、媽媽是泰國人，出生泰國曼谷，直到小四才返台就學，由於「母語」是泰語，中文幾乎從頭開始學，基於對語言的熱愛，程度日益進步，高三模擬考國文成績更拿全校第一，此外也積極參與各式校內外活動，今獲頒台北市高中組106學年度畢業生市長獎。校方說，她總是笑臉迎人，正向進取，不是豐功偉業滿載的學生，但總是盡全力把小事做到最好，發揮自己的影響力，十足可貴。

洪霈霖說，在她年幼有限的記憶中，爸爸是在泰國檢查發現體內有腫瘤，選擇返台開刀，她也才跟著回台就學。她說，自己母語是泰文，剛回來時，雖不至於對中文一無所知，但很多詞彙還是不懂，書寫也有很大困難，外加有口音，也造成溝通限制。

談到語言問題，為人樂觀的洪霈霖說，其實沒什麼訣竅，只是因為很喜歡跟人聊天，也很喜歡看卡通，所以會為了能夠理解意思，拚命學習，而且樂在其中；她笑說，其實國小還能勉強應付，但國中國文課的文言文，到了考試發現一竅不通，才是跌了一大跤。

談到台泰混血的身分，洪霈霖說，從小並無因此遭遇任何特殊對待，學習歷程遇到的老師都很親切，同學也很願意跟她聊天，相處很愉快。

在旁的永春高中校長張云棻也笑說，霈霖不僅生性樂觀，總是滿臉笑容，就連通常學生早起會有起床氣，但她每天到校還是能掛著微笑。

學務主任柯靜蓉說，霈霖對校內外的公共事務也懷抱高度熱忱，除了是班聯會一份子，積極扮演學生與學校橋樑，同時也是扶少團團長，常帶領同學在假日公益勸募，或是與國際學生交流各式活動。柯說，社會表揚的對象常是豐功偉業滿載，但霈霖總是把小事做到最好，從其中發揮影響力，為人「很平實」，且處事週到，設計畢業典禮邀請卡，還到處問各方看法，就是希望納入大家意見。

談到未來大學選讀科系，洪霈霖說，自己很熱愛畫畫，對生物科也有很大興趣，故而鎖定景觀學系就讀，盼能一覽「景觀風水學」的奧秘。