有「藝流企業家」稱號的林富男 今辦「藝流思想」創作展

有「藝流企業家」稱號的林富男，今天舉辦「藝流思想」創作展。（記者張忠義攝）

2018-06-03 19:59

〔記者張忠義／高雄報導〕臺灣藝術研究院院長林富男首創的思想系列「藝流思想」創作展，今天起在台灣藝術公司登場，該展集結五十三幅以思想與觀念為軸心的藝術作品，揭開刺繡不為人知的反面真實之美，展期至六月三十日。

有「藝流企業家」稱號的林富男，過去曾受邀台南文化中心、彰化生活美學館舉辦「氣韻生動」和「異流油畫」個展，以材料科學創造出獨有的油彩，奠定個人的藝術標誌，而此次展覽也是高師大藝術中心的邀請展。

高師大藝術學院院長姚村雄表示，林富男不僅是傑出的企業家、政府政策發展顧問，更是台灣藝術文化產業的重要推手，同時也是擁有豐富創作能量的藝術家，值得年輕藝術學子學習。

秉持三創信念「勇於創始」、「敢於創造」、「成於創新」創作的林富男，首創以西方觀念性手法開闢新的創作途徑，轉化東方傳統刺繡；他認為，現代藝術與當代藝術之不同，是在於作者對創作思想的改變而已，並非用其技巧與材料的不同。