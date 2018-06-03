有「藝流企業家」稱號的林富男 今辦「藝流思想」創作展

有「藝流企業家」稱號的林富男，今天舉辦「藝流思想」創作展。（記者張忠義攝）
〔記者張忠義／高雄報導〕臺灣藝術研究院院長林富男首創的思想系列「藝流思想」創作展，今天起在台灣藝術公司登場，該展集結五十三幅以思想與觀念為軸心的藝術作品，揭開刺繡不為人知的反面真實之美，展期至六月三十日。
有「藝流企業家」稱號的林富男，過去曾受邀台南文化中心、彰化生活美學館舉辦「氣韻生動」和「異流油畫」個展，以材料科學創造出獨有的油彩，奠定個人的藝術標誌，而此次展覽也是高師大藝術中心的邀請展。
高師大藝術學院院長姚村雄表示，林富男不僅是傑出的企業家、政府政策發展顧問，更是台灣藝術文化產業的重要推手，同時也是擁有豐富創作能量的藝術家，值得年輕藝術學子學習。
秉持三創信念「勇於創始」、「敢於創造」、「成於創新」創作的林富男，首創以西方觀念性手法開闢新的創作途徑，轉化東方傳統刺繡；他認為，現代藝術與當代藝術之不同，是在於作者對創作思想的改變而已，並非用其技巧與材料的不同。
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林富男揭開刺繡不為人知的反面真實之美，值得妳慢慢品味。（記者張忠義攝）
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林富男梨山泰雅族的好朋友高煜棠，今天凌晨特地從梨山的山上，載者山泉水與台灣高山頂峰茶，請大家品茶。 （記者張忠義攝）
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林富男認為現代藝術與當代藝術之不同，是在於作者對創作思想的改變而已，並非用其技巧與材料的不同。（記者張忠義攝）
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林富男「藝流思想」創作展，今天起在中山二路４８３號台灣藝術公司登場，集結五十三幅以思想與觀念為軸心的藝術作品，展期至六月三十日。（記者張忠義攝）
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林富男一一為來賓的畫冊書籍上簽名。（記者張忠義攝）
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林富男首創以西方觀念性手法開闢新的創作途徑，轉化東方傳統刺繡。（記者張忠義攝）
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林富男以材料科學創造出獨有的油彩，奠定個人的藝術標誌。（記者張忠義攝）
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林富男秉持三創信念「勇於創始」、「敢於創造」、「成於創新」創作的林富男，首創以西方觀念性手法開闢新的創作途徑，轉化東方傳統刺繡。（記者張忠義攝）