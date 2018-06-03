開巡邏車躲路邊拿單眼拍違規 騎士怒轟員警違法取締

2018-06-03 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕現在有段影片在網路上瘋傳，2名員警將巡邏車開至道路視線死角處，以地物作掩護對道路駕駛人進行違規取締，有機車騎士對此向2名員警怒嗆違反警政署標準作業流程。

影片被分享至臉書社團「爆料公社」，騎士質疑在屏東縣台88線上、2名待在巡邏車內的員警，於道路視線死角處取締違規，民眾上前對他們表示已違反警政署取締違規的SOP，認為按照規定員警不得以「地形、地勢、地物隱蔽」取締行為，應該要著制服，站出來讓大家看到。

影片中員警一邊拿起用來採證的單眼相機，一邊對於民眾的指教表示，「我們取締違規就是開警車在這邊了，我們沒有躲起來」、「我們就是照程序在取締」、「去申訴是你的權利，執行公務是我們的工作」；《三立新聞網》報導，光華派出所長張峻毓打臉員警說法，並表示當時他們不是在取締違規駕駛人，而是在進行車禍防治作業。

警躲天橋拍照取締 法官認定違法判撤罰

有名賴姓男子2016年時，被躲在天橋上拍闖紅燈的員警開單，事後先向應到案監理所申訴，再向法院提起行政訴訟，法官認為，員警使用相機拍違規，要在明顯的地方穿制服公開執法，但從違規照片可研判，員警站在天橋上就是故意隱藏自己的執法行為。

法官表示，員警藏匿取締作業的行為，讓道路駕駛人沒辦法察覺，且警方亦無將天橋列為員警值勤的地點，不符合比例原則，且若讓此罰單成立，則難以落實依法行政的要求，讓人民對政府失去信任，即便賴姓男子的確違規闖紅燈，但此罰單應當撤銷。