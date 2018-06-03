感謝英雄！彰縣義勇特搜隊成軍魏明谷送上此禮

彰化縣義勇消防總隊特種搜救大隊今天成軍。（記者張聰秋攝）

2018-06-03 19:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕「看到你們就像看到救星，重燃生命的曙光！」彰化縣義勇消防總隊特種搜救大隊今天成軍，彰化縣長魏明谷在授旗儀式上，以其自家曾遇火劫，幸好有消防人員及時滅火保住其家，他肯定消防人員救災辛勞，更肯定自願加入無給職特搜大隊的97位義消人員，他說，彰化縣政府將補助義消特搜隊，每人每年2萬元國內旅遊費用，實質鼓勵隊員無私奉獻。

97位滿懷救災熱情的義消特種搜救大隊，今後將以協助彰化縣消防局特種搜救隊深入各地災區，搶救人命，隊員現場模擬救災救人，過程逼真，他們當中不乏醫師、護理師和醫院高階主管，醫療人員挺進救災第一線，精神可嘉。

魏明谷校閱成軍，在台上致詞時，他透露，1984年，他還在唸書時，從員林放學回到家，發現住家火燒厝，1樓已被大火燒毀，只剩2樓，現在他回想起來，當時還好有消防人員搶救滅火，及時保住他的家還有繼續可以居住的空間。

魏明谷表示，當人在無助或面臨困難被救出時，看到消防人員會覺得很感激，甚至掉下激動的淚水，因為看到他們就像看到救星，重燃生命的曙光。

擔任彰化縣義勇消防總隊總隊長許敘銘表示，彰化縣的特搜經過嚴格訓練，曾有縣民到南投遊玩失聯，別縣市消防人員找不到人，彰化縣警義消前往支援，順利救出這位縣民，特搜成員都是義消裡面「精英中的精英」，因為他們的特殊表現，能夠參加特搜隊是無上的光榮。

復健科醫師的彰濱秀傳醫院社區副院長徐永南，擔任特搜隊的副大隊長，他號召醫院裡行政主管同事呂孟洲（搜救大隊副總幹事）、蘇俊國（搜救大隊幹事）一起加入特搜隊，一起接受嚴格的入訓訓練。

徐永南為了提升搜救大隊的智能與效能，特與中興大學教授賴永康合作開發災管現場的人工智慧平台，整合各種資源及資訊，提升特搜隊救災能量。