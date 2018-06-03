高市本週辦理5場徵才 超過1000個職缺！

2018-06-03 18:01

〔記者黃建華／高雄報導〕為協助求職民眾找到好頭路，高雄市勞工局訓練就業中心本週辦理5場徵才，總計超過1000個工作機會。歡迎求職朋友把握機會參加。

6月5日（二）下午3時在三民就服站，「義大開發、大軍保全」等5家廠商，釋出儲備幹部、居家照顧服務員、百貨中控室服務員等51個職缺。

6月7日（四）有2場徵才，下午2時在小港區公所，有「安心食品、頎邦科技、三商家購、英特金實業」等17家廠商，聯合招募402人。其中「頎邦科技」招募150名夜班技術員，薪資30K-42K；「海光企業」招募8名技術員，薪資30K-35K。下午同時段在左營就服站，「新光三越、南台灣汽車客運、先鋒保全」等6家廠商，則聯合徵求73人，其中「南台灣汽車客運」招募20名駕駛長，薪資36K-48K，歡迎求職朋友多加把握。

6月8日（五）上午9時在湖內區慈濟宮保生館舉辦的聯合徵才，參與廠商包括「沛興國際、川湖科技、翔榛興業、嘉里大榮物流、台灣耐落螺絲、德奇鋼鐵」等24家，開出「工程師、儲備幹部、職業大貨車司機、內勤辦事員、餐廳襄理、品保人員、護理人員、照服員」等近500個職缺，歡迎民眾踴躍參與。

6月9日（六）上午09:00- 11:30，誠毅紙器公司永安廠-行政大樓1F（永安區永安路15號）有一場作業員徵才。

各場次徵才訊息可至中心網站（http://www.ktec.gov.tw）查詢，或電洽07-733-0823轉408。