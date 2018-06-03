有洋蔥味的南瓜 家扶兒為知己相挺

搬完全部南瓜，隊員們忍不住縱身躍起。（記者顏宏駿攝）

2018-06-03 20:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化家扶中心有一支「單車隊」，每年暑假固定騎單車環島，現正進行密集的體能訓練，但來自竹塘鄉的小宇（化名）卻經常缺席，原來小宇這段時間都在幫阿公採收南瓜，無暇參與集訓，隊友得知，今天揪團一起來幫小宇的家人一起採收。

即將升高職的小宇，父親在八八風災時外出巡田因車禍意外過世，從國小開始他就由阿公詹裕豐帶大，小宇長期受二林家扶中心關懷，去年加入「彰化家扶單車隊」，小宇深愛騎單車壯遊，曾向隊友說「我今年畢業，我要把環島美夢當作畢業禮物送給自己」。

隊友都知小宇對單車環島的熱愛，但近日體能訓練卻不見他的身影，一問之下才知小宇都在家裡幫忙農事。

為了讓小宇能心無旁騖地訓練體能，20名隊友今天大老遠從彰化市及和美鎮跑來竹塘鄉幫阿公做農事收成，大夥下田採南瓜並裝箱，阿公詹裕豐說，有這些小幫手，他可以省好多工錢。

小宇說，阿公的南瓜沒有趕快採完，很快就壞掉，他只能利用假日幫忙，今天看大家遠道來幫忙，很開心快樂。

帶領他的單車教練施老師說，單車環島不只是體力大考驗，更是團隊默契的考驗，大家相互關心、幫忙，從現在就作起，這是一種學習。