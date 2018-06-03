週二起水氣增天氣轉不穩 氣象局：下半週留意熱帶擾動

氣象局表示，南方低壓帶逐漸北移，週二（5日）起天氣轉為較不穩定，但週五（8日）前對台仍無直接影響。（圖擷自臉書「報天氣 - 中央氣象局」）

2018-06-03 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕近來南方熱帶擾動發展，有媒體以「雙颱夾擊」等聳動標題作報導，引發民眾恐慌；氣象局表示，南方低壓帶逐漸北移，週二（5日）起天氣轉為較不穩定，但週五（8日）前對台仍無直接影響。

氣象局官方臉書粉絲團「報天氣」發文指出，週二（5日）起南方低壓帶逐漸北移，使台灣附近水氣增多，整體天氣狀況將轉為較不穩定，東半部、南部以及恆春半島可望有短暫雨出現，西半部地區午後雷陣雨的機率也會增加，範圍也有機會擴及至平地，對現在的水情多少有點幫助。

而民眾所關心的南方熱帶擾動發展，目前位於南海的熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風的趨勢，若成颱將是今年第4號颱風「艾維尼」（Ewiniar，米克羅尼西亞提供，暴風雨神之意），未來朝向中國廣東、海南一帶接近中，在週五（8日）前對台無直接影響。

而位於菲律賓東海面的熱帶擾動發展緩慢，未來可能朝巴士海峽及台灣東南方海面接近；氣象局強調，由於熱帶性低氣壓或低壓擾動發展，再加上西南季風逐漸進入南海，天氣不確定性實在太高了，8日以後情況才會逐漸明朗，由於情況複雜，氣象局特地對於各擾動未來情況做一圖解說明。