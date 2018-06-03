出勤更快、就寢免擠 集集消防隊廳舍落成

集集消防分隊嶄新廳舍落成，啟用典禮還由消防員表演高空垂降，展現超高技巧。（記者劉濱銓攝）

2018-06-03 18:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集鎮消防分隊過去因廳舍空間狹小、設備老舊，隊員就寢空間侷促，且地點位在窄巷，大型消防車輛進出不易，為解決設施不敷使用的問題，南投縣政府斥資3500萬元，歷經3年建設，今在縣長林明溱、鎮長陳紀衡，以及多位民代、仕紳見證下揭幕啟用，可望提升當地救災救護能量。

今揭牌啟用典禮，一開始還由消防員表演高空垂降，從新廳舍3樓降下，展現超高的救災技巧，隨後則是在林明溱等人的帶領下，一同為廳舍揭幕，獲現場民眾熱烈鼓掌表達肯定。

過去集集消防分隊辦公廳舍，雖緊鄰集集鎮公所、集集警分局，屬於當地政治中心，惟因廳舍大門道路狹窄，往往使隊員駕駛大型車輛進出相當不易，且礙於內部空間斑駁狹小，寢室還是用上下鋪，全隊上下也僅有1間浴室可用，面對日益頻繁的救災勤務，易地重建顯得更加迫切必要。

在南投縣政府、集集鎮公所積極奔走下，終於在集集鬧區民生路覓得840平方公尺的土地，歷經3年建設終於落成，嶄新廳舍能讓隊員有寬敞的房間，還有多間浴室，並有健身房可讓隊員鍛鍊體魄，門前廣場平時還能作為著裝訓練之用，更重要的是地點緊鄰大馬路，車輛進出便利，將加快出勤效率與返隊整備工作。