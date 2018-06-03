國際美容交流技藝賽五代奉茶寓感恩 髮雕石虎頭型令人驚艷

國際美容交流暨技藝賽今舉行（記者蘇金鳳攝）

2018-06-03 18:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2018台中市長盃國際美容交流暨技藝競賽今日在大台中國際會展中心舉行，整個活動除了技藝競賽外，也強調尊師重道及技藝的傳承，會場還安排五代奉茶給老師的儀式，市長林佳龍表示，現代人重利，談尊師重道雖老套，卻非常重要，此外，他還宣佈，今年花博展也將展示美容產業藝術作品，向國際宣傳台中的美。

由台中市女子美容商業同業公會主辦的「2018台中市市長盃國際美容交流暨技藝競賽」，今日在烏日大台中國際會展中心舉行，超過350位美容業界菁英同場競技。

師徒制是技藝傳承的重要元素，今天的活動雖然主要是技藝競賽，但主辦單位相當用心，在比賽前，安排了五代奉茶，由第五代開始，一代一代往上奉茶給老師，即使是第二代的老師，也因感念自己老師的全心的教導，也奉茶給第一代的老師，場面感人。

市長林佳龍到場為選手加油打氣，他表示，現在的社會比較功利化，強調尊師重道也是讓人覺得老套，正是這樣的倫理，讓大家能腳踏實地，一步一腳印，這種專業的技術，要很謙虛不斷學習，而老師教導徒弟，徒弟有朝一日可能青出藍而勝於藍，但還要自己不斷的努力。

林佳龍也比喻自己為「城市美容師」，藉由推動各項市政，為台中市裝扮美容。

他並表示，台中市今年將舉辦花博，將計畫在展區尋覓適當場所，展示美容產業藝術作品，讓幸福產業也在花博出現。

主辦單位還現場安排一位髮雕師陳祥豪，為花博設計一個「石虎頭型」，花了6小時在學生的頭髮上修剪一個石虎的圖案及石虎、花漾年華的文字，來為花博加油打氣。

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一位髮雕老師為表達對花博的支持，在學生頭髮設計出石虎的圖案。（記者蘇金鳳攝）

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