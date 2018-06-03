「新竹300」城市大遊行 竹市法拉第車隊自製「卡打車」參與

2018-06-03 17:58

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府9日將舉辦「新竹300城市大遊行」，以城市光榮、科技未來、生態環境、文化生活4大主題為主，已有近2000名學校師生及社區居民參與製作屬於城市特色的遊行道具，其中光武國中法拉第車隊也邀請市長林智堅共同彩繪組裝一輛紙作的法拉第車，要在城市大遊行活動中吸引眾人目光。

新竹市以自行車隊「法拉第車隊」聞名的光武國中，有120名學生車手將參與新竹300城市大遊行，法拉利車隊師生團隊共同發揮創造力，以「單車城市」為主題，合力手工製作多項大型自行車、汽車等遊行道具，展現學生心中的新竹市環境與文化生活，林智堅也與學生共同製作道具，為「新竹300城市大遊行」暖身。

林智堅說，「新竹300」的意義，在於透過博覽會，理解城市歷史、文化、建設與發展，更重要的是市民們對城市的未來想像，他深信城市有潛力能引領台灣做到很多第一，同學們發想的「單車城市」，在眾人共同努力下實現，是「新竹300」希望傳達的意涵。

光武國中「法拉第車隊」車隊代表黃翊哲分享團隊心中的新竹300，認為竹市有成為「單車城市」潛力，因有新竹左岸、17公里海岸線等自行車道，團隊已打造多輛大型自行車、汽車道具做對比，學生車手們也會騎上自行車，以單車城市概念展現竹市生態環境與文化生活。

市府教育處表示，大遊行將會是歡欣熱鬧的城市嘉年華，隊伍中會有竹市獨創的大型道具、和令人感官驚豔的表演節目，要展現新竹人的熱情，期許透過大型街頭文化活動，要讓全國看到新竹市的獨有的文化與城市特色。