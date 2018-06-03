逛傳統市場好貼心！竹市關東公有傳統市場設親子無障礙廁所

2018-06-03 17:36

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府產發處改善傳統市場環境，其中關東公有市場鄰近竹科生活圈及關東橋，有不少媽媽會帶著孩子採買生鮮食品，但有時要幫孩子換尿布很不方便，市府已完成建置第一座公有零售市場親子廁所，完工後獲得攤商及媽媽們的認同肯定，也期待其他傳統市場能一併改善，提升傳統市場環境。

市府產發處表示，關東市場是市轄離竹科最近的傳統市場，市府投入100萬元經費，打造竹市首座公有零售市場親子友善公廁，除擴增2樓現有無障礙廁所空間，規劃親子友善廁所，新增兒童馬桶組、兒童安全座椅及尿布台等設備，也建置哺乳室，裏面有1組哺乳台櫃、兩組尿布台及1台飲水機等設備，讓媽媽帶孩子去逛市場，不用擔心換尿布沒地方換。

此外，關東市場鄰近關東橋地區，是竹市傳統客家聚落，市府也爭取到經費，將活化關東市場成在地客家文化推廣中心，結合週邊客庄景點，設置客家圖書館，打造採買、閱讀、親子、社區等多元功能空間，推廣客家傳統文化。

市長林智堅說，關東市場親子廁所工程去年12月施工整修後，日前已開放提供攤商、民眾使用，而關東市場綜合大樓建築物活化工程預計今年發包，將提供民眾更優質的市場逛物環境。

產發處表示，關東公有零售市場95年興建完成，1樓市場攤位60餘攤，周邊民眾超過1.2萬戶、有4萬多名居民，市府與關東市場自治會及攤商朋友合作，提升傳統市場服務品質，曾參加經濟部優良市集及樂活名攤輔導，獲得一、二、三星級認證。

產發處長吳甲天說，市府也爭取環保署經費510萬元，將整修東門市場及士林市場公廁及周邊環境，藉由翻新公廁老舊設備、美化周邊環境，活化傳統市場，期許改善公有市場環境，提供市民完善、舒適的市場採買環境。

  • 新竹市關東公有零售市場重新整修，成為竹市首座有親子無障礙廁所的傳統市場。（記者洪美秀攝）

    新竹市關東公有零售市場重新整修，成為竹市首座有親子無障礙廁所的傳統市場。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市關東公有零售市場重新整修完成，是竹市首座有親子無障礙廁所的傳統市場，媽媽們都說好方便。（記者洪美秀攝）

    新竹市關東公有零售市場重新整修完成，是竹市首座有親子無障礙廁所的傳統市場，媽媽們都說好方便。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市關東公有零售市場設有全市首座有親子無障礙廁所的傳統市場。（記者洪美秀攝）

    新竹市關東公有零售市場設有全市首座有親子無障礙廁所的傳統市場。（記者洪美秀攝）

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