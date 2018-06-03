圓夢不怕起步晚 54歲身障者蔡財崑獲市長獎表揚

2018-06-03 16:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「上北科是上天給我的使命。」54歲的重度身障者蔡財崑滿臉堆笑地說著。原是鐘錶專業技師，退休後，蔡財崑為了「圓夢」重返高職進修，不但3年學業總成績第一名，畢業後將到台北科技大學繼續進修，盼向身障發明家劉大潭看齊，貢獻自己的專業和所學，今天獲頒市長獎表揚。

台北市各級學校106學年度畢業生市長獎頒獎典禮今在大安高工舉行，大學、公私立高職及特殊學校、公私立高中獲獎者有1490位。

市長柯文哲致詞時笑談自己昨天一個划龍舟行程，幕僚事先沒有告訴他要划完全程5.5公里，「逆流誒！」划到一半在河中央想罵人，幕僚也聽不到，只能咬牙撐過去，這就像真實人生，還是要靠自己努力，勉勵現場學子不斷加油。

獲獎的「高年級畢業生」蔡財崑回憶，國中畢業後，因重度身障在當時無法報考師專，且大環境對身障者不夠完善，決定學習鐘錶相關技藝，就這樣投身鐘錶領域近40年。

退休後，蔡財崑獲瑞士知名腕錶聘用協助專案，當專案告一段落，雖有其他公司找他，但一心想唸書的蔡財崑拒絕了，選擇進入大安高工進修部電子科，拿下3年學業總成績第一名，更經繁星錄取台北科技大學能源與冷凍空調系。

蔡財崑笑說，發明夢一直在他心中，他想向劉大潭看齊，並結合自己所學做些對社會有貢獻的事情，「上北科是上天給我的使命」。一旁的蔡太太則靦腆表示，這是先生應得的，他一直很努力，和家中4個孩子都全面支持先生繼續進修，且先生同時帶動家中讀書風氣，「很棒。」