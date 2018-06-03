自助人助！清寒生上台科大 感動善心人士金援4年學費

2018-06-03 16:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕人間處處有溫暖！本報5月31日獨家報導國立基隆商工學生張嘉雯家境清寒，國中畢業未升學，挑磚塊、扛水泥、舉廣告牌賺生活費，一年後考進基商，逆境求學，今年以658‧5分錄取國立台灣科技大學；張嘉雯奮鬥的故事見報後，感動了2位善心人士致電校方，要資助他4年學費與生活費，讓正為學費發愁的張嘉雯既開心又驚訝。

基隆商工校長陳明印說，張嘉雯的故事透過報紙報導後，分別有張先生與李先生致電學校，表達要資助張嘉雯，希望他不要再打工，好好讀書專心課業；其中，張先生是台商，看到自由時報報導後，打電話到學務處，要學生去銀行開戶，他1年資助他20萬元，直到大學畢業。另外，李先生則是表達願意捐款幫助。

陳明印說，他已經把電話給張嘉雯，讓張嘉雯自己與「貴人」聯繫；陳明印說，這些事情印證先賢所說「自助而後人助，人助而後得天助」。

張嘉雯說，他真的太感動，這些人與他素昧平生，只是看到自由時報的報導，就願意伸出援手幫助一個陌生人，他會好好珍惜，錢只會花在學費上，他也會把每筆經費開支記錄下來，向貴人報告，並用好成績來回報幫助他的「貴人們」；張嘉雯說，他希望自己將來有能力，也要回饋社會，幫助需要幫助的人，讓愛能循環。