敬鵬大火奪8命 消防員、移工聯合遊行討公道

「敬鵬大火聯合遊行」隊伍舉起「移工廠住要分離」布條。（記者李雅雯攝）

2018-06-03 15:44

〔記者李雅雯／台北報導〕消防員工作權益促進會、台灣移工聯盟、桃園市產業總工會和其他等多個民間團體，今天下午1點半發起「敬鵬大火聯合遊行」，從勞動部出發前往內政部，遊行訴求痛批政府助長老闆「只求發展拚經濟，耗損環境賠人命」，敬鵬大火帶走6名消防員、2名移工，這般犧牲傷痛不能再被漠視，勞動部、內政部、環保署等相關部會單位必須提出具體檢討對策和方向。

4月桃園市敬鵬工廠大火帶走8條人命，災後續釀地方污染。希望職工中心專員許惟棟表示，矽卡、敬鵬等大火不是意外、而是人禍，老闆為了節省成本，放任移工住在沒有對外窗的狹小空間，政府未善盡監督責任，桃園市政府對於敬鵬平鎮廠和蘆竹廠的移工宿舍訪視結果拒絕對外公開，種種串聯就是人禍，讓這些人命犧牲，相關部會應要檢討懲處、正視面對。

消防員工作權益促進會理事藍毓傑指出，政府總是用消防員非勞工搪塞消防員組工會的需求，近年來消防員工作殉職案件時有所聞，對於消防員的工作安全權益保障，需要從消防員爭取組織工會開始，相關法規應推動修法，開放讓消防員組工會。

台灣移工聯盟、工作傷害受害人協會以及多名現場聲援移工高呼「廠住分離」，訴求移工宿舍應分離廠區，老闆為了省錢而將宿舍設在廠區，就是個潛在風險，勞動部、經濟部等相關部會必須研商對策，且找移工團體作為與會代表之一，共同參與開會討論。

遊行參與者現場多次高喊「只求發展拚經濟，耗損環境賠人命」口號，且將寫有「廠住分離」的手卡用力撕開，表達爭取廠住分離的決心。

台灣移工聯盟遊行訴求包括：「廠住分離」、「生活管理照護計畫書」翻譯多國移工母語、敬鵬廠區宿舍訪視結果要公布、提出敬鵬大火宿舍不合格官員懲處名單和廢聘雇主名額。

消防員工作權益促進會爭取工會法修法開放消防員組織工會；修改消防法入法場所管理人應提供火災現場危險物品或化學物品等資料給消防指揮官；修正內政部消防署、直轄市縣市政府火災鑑定委員會設置要點，開放基層消防員與消防員協會參與殉職傷亡原因調查。

外籍移工訴求「廠住分離」。（記者李雅雯攝）

希望職工中心專員許惟棟痛批矽卡、敬鵬大火都是人禍。（記者李雅雯攝）

敬鵬大火聯合遊行參與者手拿「廠住」手卡。（記者李雅雯攝）

敬鵬大火聯合遊行參與者手拿「廠住」手卡，將其撕開。（記者李雅雯攝）