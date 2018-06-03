路平專案前進部落 中市和平區13條道路獲前瞻補助

市府建設局去年已辦理和平區武陵路部分路段路平。（建設局提供）

2018-06-03 15:31

〔記者張菁雅／台中報導〕為拉近城鄉差距，台中市政府與和平區公所合作向中央爭取前瞻計畫，在和平區推動路平專案，共核定13條道路，總經費達1億3千萬元。其中，東崎路、福壽路、武陵路的路平專案已公開招標，預計7月初動工，10月完工。

建設局長黃玉霖表示，該局去年已辦理福壽路及武陵路部分路段路平，今年則協助和平區公所依據權管道路分別向交通部公路總局及內政部營建署申請前瞻計畫補助，共獲核定13條道路，總經費1億3000萬元，其中6500萬元由市府負擔，希望此讓山區道路更平整安全。

公路總局核定道路為東崎路（雙崎至烏石坑橋）約4.588公里、福壽路（台8線至南投縣交界）約4.699公里、武陵路（台7甲線至武陵農場收費站）約1.335公里，核定經費共8000萬元，由建設局執行。目前3條道路路平專案已公開招標，預計7月初開工，10月完工。

另外，建設局協助和平區公所向營建署申請深入部落路平，經核定前瞻計畫計有達觀里育英、竹林、天嶺、桃山及香川巷；梨山里齡恩、松東巷；南勢里打鐵坑、崑崙巷及巴新街等，共10條部落道路，由區公所執行，將分三階段進行部落道路改善工程，總經費約5000萬元。