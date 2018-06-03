垃圾隨手丟後果 荒野新竹分會用行動讓您知道

荒野保護協會新竹分會今天用盡巧思，克難進行替尖石大橋下的油羅溪「減」垃圾。（記者黃美珠攝）

2018-06-03 15:25

［記者黃美珠／尖石報導］您還有隨手丟垃圾的習慣嗎？特別是往山裡去，欣賞好山、好水、好風光、好心情之時，就因四下少人且「方便」就出手？這樣的結果會如何？荒野保護協會新竹分會今天用行動帶大家去了解。

他們以短短2個小時時間，在新竹縣尖石鄉尖石大橋下，清出了一般垃圾和回收類物品各4大黑色垃圾袋，另有滿滿1袋的玻璃類瓶罐用黃色尼龍袋打包，交給尖石鄉公所清潔隊處理。

但事實上，他們能清除的區域不過只有短短30公尺遠、3層樓高，其他更多的垃圾早已隨風、隨水散佈更廣在他們鞭長莫及處，只能扼腕。

荒野保護協會理事長劉月梅說，包含她在內的22個大小「荒野人」，今天用2個小時時間，在尖石大橋橋頭下游、120號縣道和竹60線交叉口處自主進行「減」垃圾運動，參與年紀最小的男童只有小學2年級。

這些橋下的垃圾，泰半來自路人、觀光客在此中途休息或用餐所致，因為清出來的，很明顯、很多都是從對面便利店買了後，大家坐在木棧道區，邊欣賞公、母尖石岩風光邊飲食後隨手所丟下的。

劉月梅說，這些垃圾平常雖隱藏在木棧道下方草叢中。但洪水一來或其他因素，隨時都會被帶入下方的油羅溪去，最後漂向海洋。只要大家1天不去除隨手扔的壞習慣，淨灘的活動就永遠需要存在。

由於現場不容易到達，他們花了半年的時間踏勘、規劃，最後決定由4名壯丁冒險從木棧平台，帶著自備的鋁梯架設成簡易的階梯「下殺」，才得執行這個幫油羅溪「減」垃圾活動。

其他留在木棧道上的志工則分組，由小朋友負責整理、分類，或對往來車流遊客、出入便利店的民眾宣導「垃圾不落地，尖石更美麗」的觀念。

其他人則負責垂放繩索給下方4名撿垃圾的壯丁，再把他們裝滿垃圾的尼龍袋，在掛上繩索後慢慢拉起轉交分類組回收、分類。結果發現最大量的垃圾都是來自便利店的鋁箔包、外帶飲料杯、寶特瓶等。

劉月梅說，希望大家都能透過他們的「減」垃圾行動，體認到只要我們不丟，環境就會變好，清潔隊不用這麼辛苦，大家也就可以有更好的環境能夠享受。