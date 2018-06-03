「清朝官」學乖改坐「機械馬車」出巡 全都繫上安全帶

兩名穿著清朝官服男子出沒在新北市淡水，因沒戴安全帽，警方將會依法開罰500元罰鍰。（圖由李其霖老師授權提供）

2018-06-03 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友行經新北市淡水區時，在真理大學附近、紅毛城前的路口，驚見2名身穿清朝官服、頭戴清朝官帽的男子共乘一部機車，有趣的畫面讓不少網友笑翻，笑稱「照大清律例，應處閹刑」，警方則表示會依未戴安全帽開罰500元罰鍰。淡大歷史系李其霖老師則透露，2名清官都是他的學生，因為這幾天有「馬偕日」活動才打扮成這樣，今天則由馬偕醫師開車載送學生們到活動現場。

有網友在「黑色豪門企業」臉書PO出2名男子身穿清朝官服「出巡」的照片，笑稱「清朝的官，騎民國的車！照大清律例，理當開罰多少兩呢...」。許多網友看完都笑翻，紛紛留言「你用民國的法，來審清朝的官，你好大的官威啊」、「你要不要先確定他們是用走的還是用跳的」、「照大清律例，應處閹刑」、「殭屍復活」。轄區警方則表示，2人未依規定戴安全帽，將會依《道路交通管理處罰條例》開罰500元罰鍰。

據《ETtoday》報導，淡江大學歷史系李其霖老師表示，這2名清官都是他的學生，因1日至3日和淡水商工共同舉辦「馬偕日」活動，進行歷史舞台劇表演，2名學生為活動官主，「身上服裝分別是一品官及九品官，都有經過考證的」。

李其霖說，學生向他告知，1日活動當天已穿好服裝，以為有戴好帽子就忘了戴安全帽，並非故意不戴。他也在臉書PO出照片指出，今天馬偕醫師開車帶領清朝4位大官，500里加急去演戲，只見4名大官們已習得現今律法，還乖乖的繫上安全帶。