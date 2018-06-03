台中州廳將修復 中市議員反對由中央代管

台中州廳是台中市定古蹟。（記者張菁雅攝）

2018-06-03 15:26

〔記者張菁雅／台中報導〕被列為台中市定古蹟的台中州廳，修復工程預計9月發包，傳出修復後將由文化部代管，並由國立台灣美術館進駐。台中市議員江肇國、張芬郁均表示，台中州廳是台中市最重要的文化資產，市府不該把屬於台中人的資產送出去，要求市府應拉回主導權。

江肇國指出，根據文化部今年1月回函有關台中州廳修復再利用事宜，後續由國美館與市府研議調整；台中州廳修復工程預算由中央補助3.8億元，市府自籌2.5億元，並非由中央全額補助，但依照文化部的意思，台中州廳修復後要送給文化部，後續由國美館進駐。

江肇國說，台中市已經有1座國美館，未來在水湳智慧城還會有綠美圖，何須第3座美術館？他建議市政府應將主導權拉回地方，未來活化方向可結合市府目前正推動的數位文化政策，並納入文化城中城、舊城再生的整體規劃，不能把屬於台中人的資產送出去。

張芬郁也說，台中州廳是台中人共同的歷史記憶，未來如何活化應開放市民公投，不能單方面決定交付文化部管理。

對此，文化局長王志誠表示，市府將持續與文化部討論台中州廳後續定位方向，通盤考量歷史、文化、社會性及經濟等面向，盼尋求最適宜的古蹟活化方案，讓台中州廳及周邊發展效益最大化，營造中區文史亮點。

文化局也表示，台中州廳是「台中文化城中城歷史空間再造計畫」範圍之一，目前修復工程正規劃設計中，預計活化為藝文場域或大型展演空間，提供市民活動，預計今年9月發包；鄰近歷史建築群包括大屯郡役所及州廳附屬建築，規劃為傳統匠藝研習教室及台中市文化資產推廣與研究基地使用。此外，舊市議會考量整體街廓發展，將朝國家攝影博物館方向規劃。