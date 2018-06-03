花蓮和洋折衷舊檢察長宿舍 出自日人吉村佐平之手

還原率趨達9成的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」，在規劃設計建築師葉永韶眼中，是座有故事的官舍。（記者王峻祺攝）

2018-06-03 15:26

［記者王峻祺／花蓮報導］還原率趨達9成的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」，在規劃設計建築師葉永韶眼中，是座有故事的官舍，除代表花蓮過去豐富的司法史，48坪、約96疊榻榻米大小的舊檢察長宿舍，更是出自早年包下花蓮許多重大建設營繕工程的日本人「吉村佐平」之手，和洋折衷風格就是最大特色。

1886年出生於日本岐阜縣的吉村佐平，1913年移居台灣花蓮，以「五金行」起家後， 接續創立「吉村鐵工所」並開設大型營造工廠，是當時花蓮工商界顯要，也曾任今日花蓮二信的前身「花蓮港信用組合」第二任組合長，旗下重大建設營繕，除有今啟用的「舊檢察長宿舍」，更包括花蓮港廳、吉野圳、花蓮港鐵道出張所、米崙溪橋、太魯閣產業道路等。

葉永韶說，受到日本明治維新影響，吉村佐平包下的工程建築，多採和洋風格雙併式，花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」的外觀，雖仍以日式建築風格為主，但入口門廊卻受西式裝飾主義風格影響，2根門柱分別雕刻著幾何圖樣，門廊右側的牛眼窗及進門後左側西洋式交誼廳的天花板，都是獨特裝飾，別具工藝價值。

他強調，48坪大的官舍修復，保留下許多牆面、天花及檜木柱原件，僅有汰換掉原有較容易被蟲蛀蝕的杉木屋版及部分構件，這次設計也特別在西北側茶之間，鏤空天花板，供民眾了解日式建築屋架結構，可欣賞到木柱原構件及安置於主樑上的棟札。

花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」的外觀，雖仍以日式建築風格為主，但入口門廊卻受西式裝飾主義風格影響，2根門柱分別雕刻著幾何圖樣，門廊右側的牛眼窗也別具工藝價值。（記者王峻祺攝）

48坪大的官舍修復，保留下許多牆面、天花及檜木柱原件。（記者王峻祺攝）