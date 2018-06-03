成軍10年 嘉市嘉北、宜蘭中山國小抱回全國躲避球賽冠軍

2018-06-03 14:33

［記者張存薇／台東報導］第19屆全國躲避球錦標賽今天戰到最高點，各組冠亞軍賽緊張到扣人心弦，嘉義市嘉北國小、宜蘭縣中山國小浴血奮戰，成功贏得國小男童、國小女童組冠軍，這也是兩小國躲避球隊成軍10年來，第一次拿下全國躲避球賽事冠軍。

全國躲避球錦標賽連續2年移師台東縣舉行，今年共有165隊參賽，香港、澳門也組隊參加，經過2天激烈賽事，今天分別展開各組冠亞軍賽。

台東縣立體育館熱力爆表，選手們全力閃球、丟球，比速度也比體力，觀眾席加油聲震耳欲聾，緊張又刺激，嘉北國小贏得冠軍那一刻，選手及教練熱情相擁，慶賀首冠，接著出賽的宜蘭縣中山國小如願摘后，小選手們激動落淚、十分開心。

各組成績為國小男童組冠軍嘉市嘉北、亞軍竹市西門、季軍高市鳳西、殿軍高市八卦，國小女童組冠軍宜蘭中山、亞軍竹縣新湖、季軍中市東園、殿軍竹市建功，國小混合組冠軍苗縣新興、高市竹後、季軍桃市山腳、殿軍中市甲南。

國中男生組冠軍嘉市北興、亞軍高市鳳翔、季軍桃市山腳、殿軍新北正德，國中女生組冠軍屏縣九如、亞軍苗縣致民、季軍高市鳳翔、殿軍彰縣溪洲。

公開男子組冠軍三多校友、亞軍九如後庄、季軍台北市、殿軍新北峽客，公開女子組冠軍台北市、亞軍三多校友、季軍九如後庄、殿軍彰化縣。壯年男子組冠軍高市鳳翔之友、亞軍高市躲委會前鎮區體育會、季軍台東縣躲委。壯年女子組冠軍高市鳳翔之友、亞軍台東縱谷悍娜。