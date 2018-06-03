82年花蓮縣定古蹟檢察長宿舍啟用 老檢察長回娘家

具有82年歷史的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」今揭牌啟用。（記者王峻祺攝）

2018-06-03 13:30

［記者王峻祺／花蓮報導］具有82年歷史的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」今揭牌啟用，曾任台灣高等檢察署花蓮檢察分署檢察長、台灣花蓮地方檢察署檢察長的80歲老檢察長陳木泉受邀回娘家，一見舊宿舍煥然一新，他滿臉笑容，欣慰相關單位願意投入古蹟修復，重現昔日宿舍原貌。

位在花蓮市三民街及節約街交叉口、市區菁華地段的舊檢察長宿舍，1936年啟用，屬於高等官第2種宿舍，是當時日西合併的折衷式住宅；終戰後共居住過20任花蓮地檢署檢察長，1993年新檢察長官舍啟用後，正式功成身退走入歷史。

舊檢察長宿舍於2008年被花蓮縣政府指定為縣定古蹟，2012年完成研究調查及規劃設計，並在2016年花東地區永續發展基金2670萬元的經費挹注下，進行古蹟修復，工程耗時2年後今正式揭牌；花蓮高分檢檢察長林朝松、花蓮地檢署檢察長黃和村及前檢察長陳木泉、張金塗均受邀出席。

前檢察長陳木泉曾任第20任花蓮地檢署檢察長，是短暫居住過縣定古蹟「檢察長宿舍」的末代檢察長，他今偕同妻子詹雲回娘家，2人睽違多年後再次踏進舊宿舍，內心滿是感動，還仔細端詳過官舍內一回，頻頻直道「都沒變！甚至修復得更好。」

陳木泉說，日治時期興建的房舍格局方正，曾有朋友作客提及官舍地理位置風水好，加上面朝東方，象徵日本人對天皇的向心力，這份對政府向心力的精神值得大家學習，也感謝縣府將舊宿舍列入古蹟，相當有遠見也投入不少心力，對地方的歷史文化發展將有很大助益。

花蓮縣長傅崐萁說，縣定古蹟「檢察長宿舍」，是日治時期花東地區最高司法機關「台北地方法院花蓮港支部」唯一的歷史證據，因有花蓮港支部的設置，民眾不必舟車勞頓、耗費金錢，來往宜蘭、台北進行訴訟，回顧至今82年的歷史軌跡，對於地方發展極具貢獻，是一座不可多得的文化資產。