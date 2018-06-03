三重日托中心慢飛天使 跟著齊步走

三重區神農文化祭路跑活動今天早上在先嗇宮廣場前展開，新北市立八里愛心教養院附設三重日間托育中心的身心障礙和發展遲緩的兒童也受邀參加。（陳心瑜翻攝）

2018-06-03 13:14

〔記者陳心瑜／新北報導〕三重區神農文化祭路跑活動今天早上在先嗇宮廣場前展開，新北市立八里愛心教養院附設三重日間托育中心的身心障礙和發展遲緩的兒童，在「砰！」鳴槍起跑後，也由爸媽揮汗推著推車或特製輪椅往前邁進，受到兩側人群熱烈的掌聲加油。

八里愛心教養院附設三重日間托育中心，收托2至6歲身心障礙和發展遲緩的兒童，先嗇宮董事長李乾龍去年起邀請中心教保老師參與，今年更進一步邀慢飛天使家庭共同參加。

5歲半的婷婷有發展遲緩情形，穿著踝足支架，邁著不太穩健但堅定的步伐，牽著爸媽的手開心往前走。婷婷爸媽表示，婷婷因早產，腦部發育受影響，而有發展遲緩情形，婷婷爸媽表示，婷婷相當期待路跑，每天都提醒爸媽別忘了時間，爸媽也勤帶婷婷練跑。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，感謝三重區公所和先嗇宮等單位對三重日托中心長年的支持和照顧，邀請慢飛天使家庭們共同參加神農文化季路跑活動，讓慢飛天使家庭走出家門，也期社會大眾一同給慢飛天使們關懷與支持。